台南蘭展明登場 打造沉浸式體驗
二○二六台灣國際蘭展暨花卉科技展明起至三月十六日，在台南市後壁花卉創新園區登場，今年首度雙展合一，以「綻放台灣」為主題，集結超過一百五十處攤位、逾百萬朵蘭花布展，透過花藝設計與科技策展，展現台灣花卉產業創新實力與國際競爭力。
台南市長黃偉哲昨天展前記者會指出，全球每六株蘭花就有一株來自台南，外銷遍及美國、日本、加拿大、澳洲等六十多國，展覽結合AI科技與藝術創作，呈現蘭花產業軟實力，彰顯農民與研發團隊耕耘成果。宣傳大使林逸欣與吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」走訪展區，為活動暖身。
展覽規畫「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」四大主題場域。
「綻放館」運用裸視3D技術與吉祥物「蘭獸」打造沉浸式體驗；「花漾館」匯聚上千株國內外優秀蘭花，辦理國際競賽與大獎花展示，呈現世界級育種成果與市場趨勢；「鏈結與生活館」設置商務洽談專區與一站式出口檢疫服務，建構國際B2B交流平台；「市集館」以花卉融入日常為理念，集結優質業者與園藝品牌。
展場亮點之一為融合莫內、梵谷與葛飾北齋名畫元素噴墨蘭花，透過高精度印製技術，將經典畫作意象轉化花瓣，展現蘭花科技美學。同步登場花卉科技展以科技藝術為主軸，導入AI智慧應用，打造多處沉浸式場景。
包括六十五公尺巨型曲面投影的「鯤島脈動」，結合互動螢光棒，即時呈現花卉綻放與鯨魚律動；「浮鯨萬象」以裸視3D與水霧營造立體空間；「花妝蝶舞」則透過AI數位蝴蝶與實體花藝交織，營造虛實融合的詩意氛圍。
