快閃限量送！台南超夯菜市鴨、夜市鴨變身「鴨力爆表小提燈」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市場處今天在武聖夜市辦理第一場「鴨箱寶」快閃活動，限量發送可愛的「鴨力爆表小提燈」。圖／台南市場處提供
元宵佳節到，為了熱情迎接市民和民眾到台南夜市走春、過元宵和品味在地文化及美食，台南市場處今天晚上在到武聖夜市辦理第一場「鴨箱寶」快閃活動，限量發送可愛的「鴨力爆表小提燈」，讓大小朋友一起感受夜市熱鬧與溫馨氛圍。

幸運拿到鴨鴨變身小提燈的民眾說，可愛到如何「無法無天」，民眾敲碗下一場是什麼時候。市場處會持續規畫下一波快閃發送燈籠活動，讓可愛的菜奇鴨、夜奇鴨一起陪著大家點亮夜市。更多活動資訊，請持續鎖定台南市市場巡禮粉絲專頁。

市長黃偉哲表示，夜市是台南在地相當具代表性的觀光景點，匯集各式經典小吃，也吸引許多遊客慕名而來。透過此次「鴨箱寶」活動發送可愛的鴨鴨小燈籠，希望讓民眾在逛夜市之餘，也能留下歡樂回憶，進一步帶動夜市人潮與在地消費。

台南市市場處代理處長林士群表示，「鴨力爆表小提燈」不僅是燈籠也可以做為存錢筒使用，「鴨箱寶」的設計既可愛又實用，未來也將持續透過各式主題行銷活動，結合夜市特色與創意元素，吸引更多遊客走訪台南夜市，體驗美食、購物與休閒娛樂的多元魅力。

