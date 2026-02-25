卓榮泰赴嘉義視察燈會 肯定大阪世博館展現台灣生命力

行政院長卓榮泰今天赴嘉義縣視察「2026台灣燈會」TECH WORLD館整備情形，聽取工程進度並參觀「生命」、「自然」及「未來」三大劇場。卓榮泰表示，看到曾在大阪世博向世界展現台灣科技與生命力的展館在台重現，為台灣感到驕傲與感動。

這座原本在大阪世博獲得熱烈迴響的展館，軟硬體設施已接近完成。卓榮泰在場先聽取外貿協會說明整體工程與策展規畫，隨後逐一進入三大劇場視察。其中「生命劇場」以560株機械花展現生命力量；「自然劇場」利用4K投影技術訴說玉山故事；「未來劇場」則設置超長型Mini LED螢幕，透過立體影像技術帶領民眾走入未來生活。

經濟部表示，為延續大阪世博的感動，團隊正努力在台重現展館精華，目前網路預約名額已經額滿，但現場仍會開放民眾排隊，並採按梯次入場方式，確保觀展體驗。