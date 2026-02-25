嘉義市政府小內閣觀光新聞處長換將 鄭雅文接棒明天就任

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府年後小內閣再現人事新布局；觀光新聞處長由擁有豐富媒體公關歷練的鄭雅文接任，明天走馬上任。圖／鄭雅文提供
嘉義市政府年後小內閣再現人事新布局。追隨市長黃敏惠多年的觀光新聞處長張婉芬轉任地政處長；觀光新聞處長由擁有豐富媒體公關歷練的鄭雅文接任，明天走馬上任。

新任觀新處長鄭雅文過去在國立中正大學服務長達11年，擔任新聞媒體公關要職，熟稔媒體運作與議題設定，長期與地方文史團體、產業界互動密切，對嘉義在地文化底蘊與城市發展脈絡有深厚理解。她表示，自己對嘉義有著深厚的情感，這次受勇媽市長邀請加入市府團隊，是一份責任，更是一份榮幸。

鄭雅文表示，嘉義市擁有深厚的文化底蘊與獨特的城市魅力，未來將與市府團隊及觀新處同仁一起努力，不僅要讓全台灣看見嘉義，更要讓國際觀光客看見這座古城的現代轉型。她強調，觀光新聞處將成為市府與市民、媒體之間的橋樑，傳遞最即時、最具溫度的施政成績。

