影／天公送大紅包 黃敏惠天公生祭典報喜營利事業銷售額創新紀錄

今天農曆正月初九、民俗「天公生」，嘉義市嘉邑玉皇宮（天公廟）湧入大批香客。市長黃敏惠擔任祝壽大典主祭，結束帶著喜悅笑容，向在場民眾分享「喜訊」，感謝天公保庇，人在神在、嘉義城在，嘉市去年營利事業銷售額寫下新歷史紀錄，達到3071億元，台下群眾報以熱烈堂掌聲。
黃敏惠表示，嘉市去年營利事業銷售額寫下新歷史紀錄，這不僅是一個數字，更是嘉義人「不認輸、肯打拚」的象徵。雖然去年中南部乃至全國許多地區經濟表現都在消退，但嘉義市展現了驚人凝聚力。她特別感謝市民：「大家這麼辛苦，卻依然共同合作，不僅在地消費幫助了產業，也讓嘉義市在全台灣發光發熱。」、「這就是天公伯對我們嘉義人的疼惜！」市府發市民6千元消費金，鼓勵在地消費帶動經濟動能。
隨後，副市長陳永豐接力在現場發放新春小紅包，群眾大排長龍排隊領取，與市民共同分享經濟成長果實，祝福市民馬年「馬上發財幸福」。立委王美惠及多位議員、多個宮廟負責人參與玉皇宮祭典陪祭，儀式莊嚴神聖隆重。
南區國稅局嘉市分局指出，去年全國稅收出現5年來首次短徵、缺口逾500億元。嘉市產業形態以服務業為主、轄內無科園區，但市府團隊努力拚經濟，嘉市國稅稅收表現亮眼，實徵數達113億元，年成長2.24%，成為南區國稅局轄下6縣市唯一成長城市，包括營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅及房地合一稅等主要稅目皆呈正成長，成績相當不易。
