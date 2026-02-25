阿里山櫻花1月搶開地方籲花季提前延長 阿管處：納入評估

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，介紹阿里山鄉無人版的賞花私房景點豐山村，是228連假賞花好去處。圖／ 黃源明提供
今年春節氣候溫暖、雨量偏少，嘉義縣阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）轄管地區櫻花，自1月起陸續綻放，粉白花海一路從山麓延伸至高海拔景點。地方觀光業者與山區居民觀察指出，花期「提前開跑」，建議將傳統以林保署嘉義分署轄管阿里山國家森林遊樂區3月為主軸花季活動，向前延伸，從1月起整合行銷，擴大賞花版圖與觀光效益。阿管處說，提議很好，納入評估。

阿管處轄管包括先開花的梅山鄉樟樹湖「櫻穀王」河津櫻，阿里山公路迷糊步道沿線的原生種福爾摩沙白櫻花，以及多處景點花況接力登場。地方人士認為，現行宣傳多聚焦阿里山森林遊樂區花況，卻忽略阿里山國家風景區管理處轄內分散各地櫻花資源。若能整合山上山下賞花點，公布即時花況與交通建議，從「點」串成「線」，再擴及整體區域「面」的行銷策略，將有助延長遊客停留時間，帶動住宿、餐飲與農產買氣。

地方人士舉相鄰雲林草嶺石壁櫻花熱況指出，透過系統化整合與提前宣傳，成功打造早春賞花亮點，阿里山若能提早布局，同樣具備條件在春節與228連假期間吸引更多人潮。阿里山櫻花陸續綻放，為3月登場的阿里山國家森林遊樂區櫻花季暖場，河津櫻打頭陣、紅色山櫻花綻放盛開，阿里山公路沿路有許多美麗的櫻花；春節結束，距離嘉市區不到半小時半天岩重瓣緋寒櫻及阿里山鄉豐山村盛開，花況佳。

對此，阿管處回應，今年籌辦台灣燈會及相關業務，人力時程吃緊，對地方建議持正面態度，從1月延長花季構想具可行性，將納入明年度整體觀光規畫評估，研議完整花期資訊平台與行銷，提前盤點各區櫻花品種與花期變化，搭配交通疏導與觀光配套措施，將阿里山春季觀光檔期拉長，讓櫻花成為整季亮點，而非短期盛事。

知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明，介紹阿里山鄉無人版的賞花私房景點豐山村，是228連假賞花好去處。圖／ 黃源明提供
阿里山 櫻花季 森林遊樂區

