全國首創！台南市刨除瀝青廢料轉做路基 拚納施工規範

台南市政府工務局攜手國立中央大學研究團隊，推動瀝青刨除料應用於道路路基回填，近日在南121線溪埔中路拓寬工程試鋪，盼兼顧去化問題與減碳目標，並朝納入全國施工規範邁進。

工務局指出，道路養護須先刨除破損瀝青混凝土路面再重鋪，各地累積大量刨除廢料，長期成為環境負擔。行政院公共工程委員會已於2025年9月3日修訂工程採購契約範本，明訂刨除料屬機關所有，要求各機關正視去化與再利用機制。

南市超前部署，早在2024年辦理「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」設計階段，即與設計單位黎明工程顧問公司研議將刨除料回填路基，並採土壤衝擊試驗（CLEGG，ASTM D5874）量測衝擊值（CIV），作為面層與基底層強度評估依據，期能同步解決土方與廢料處理問題。

由於目前尚無相關施工規範可循，市府以推動納入公共工程施工規範為目標，邀請中央大學土木領域教授陳世晃團隊參與，歷時6個月完成料源取樣與室內篩分析、含水量等試驗，並擬定試鋪計畫，涵蓋市府自設瀝青廠與民間瀝青廠材料。

試鋪日前啟動，路段長約60公尺、厚度50公分，依不同料源分3組試驗。施工過程全程紀錄機具配置與工序數據，完工後辦理現地試驗與後續追蹤，驗證結構強度與耐久性，作為建立標準作業程序及品質驗收標準依據。