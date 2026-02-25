迎戰2026民進黨台南黨部「青年入陣」布局里長、號召網路義勇軍

民進黨將從3月9日至3月13日，辦理黨籍里長登記作業。民進黨台南市黨部號召「青年入陣」，鼓勵年輕人參與基層里長選舉，黨部表示，今年相關選舉期程都較過去提早，未來黨部會成立輔導團全力協助，同時鑑於假訊自有增無減，也號召加入「網路義勇軍」協助闢謠。

民進黨台南黨部主任委員郭國文表示，不論是市長、議員或里長選舉，對民進黨都是艱難的任務，特別是台南是民進黨執政最久，被列為最重要最關鍵的地方，難度會最高，今天帶領有意參選年輕人共同亮相，也是展現勝選決心，黨部未來會成立輔選團，針對里長市議員及市長輔選，在實體、網路進行輔選。

郭國文說，所有的政治都是地方政治，過去擔任市議員與現在國會議員工作，整體國家政策推動，不外於人際網絡、區域利益分配，更重要的是選民服務。財劃法經歷藍白惡修後，對台南發展並不公平，各項重大建設與福利措施，涉及地方發展，民進黨需要尖兵型特質人才扎根地方，熟悉地方脈絡，守護民主首都。

郭國文說，鼓勵黨籍青年投入里長選舉，利用黨部公益化、黨工社工化理念，陪同陸戰掃街，發掘在地需求，嫁接選服資源，空戰部分，也會以現有黨部社群與錄製Podcast節目，加強賴群宣傳，並且舉辦培力共識營，當選就職沒有蜜月期，馬上服務市民鄉親。

郭國文說，針對今年選舉年，經歷2018、2022地方大選，理解到假訊息有增無減，目前生成式人工智慧普及，2026需要嚴陣以待，線上與線下，整合瞭解選民需求，闢謠與說明，虛實整合有其必要。黨中央AI闢謠需要結合地方網路真人「義勇軍」宣傳能量，反制機器人攻勢，邀請大家一起投入空戰行列，

陸戰部分，市黨部近年活動播種，已有青年加入輔選行列，鼓勵青年投入公共事務，有志參選者可將政策轉化為人民有感的語言，帶動各族群與中間選民，不論是登記黨籍里長參選，乃至艱困選區採用徵召，擴大地方執政基礎，扎根鄰里服務，反映中央施政，都會是這次輔選重點工作。

安南區市議員蔡麗青服務處推出4名助理參選里長。蔡麗青表示，他也是從助理參選議員，助理工作很辛苦錢少事情多，會待在服務處的助理都是對公共事務、對政治工作非常熱情有興趣的，助理有意願挑戰里長選舉，雖然服務處會嚴重缺乏人力，但鼓勵助理們去追求夢想和理想。