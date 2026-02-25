嘉義中埔春嬉風鈴閃耀八掌溪 20分鐘迪士尼級煙火攜手金曲歌王開唱

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中埔衛星燈區點亮八掌溪，20分鐘迪士尼級煙火與跨世代卡司開唱。圖／中埔鄉公所提供
中埔衛星燈區點亮八掌溪，20分鐘迪士尼級煙火與跨世代卡司開唱。圖／中埔鄉公所提供

每年春暖花開嘉義中埔鄉忠義橋八掌溪畔及仁義路黃花風鈴木盛開，綿延數公里的金黃花海成為熱門景點。中埔鄉公所與中埔鄉農會於2月27日、28日在忠義橋八掌溪畔舉辦「春嬉風鈴」活動。適逢台灣燈會在嘉義縣，升級為中埔衛星燈區、迪士尼水準煙火秀加碼時長20分，並推出「2026炫光之影演唱會」，邀請跨世代金曲歌王、歌后及人氣團體接力開唱。

鄉長李碧雲表示，藉由春嬉風鈴活動大大提升了中埔鄉的知名度，也帶動附近商家的消費。今年演唱會陣容堅強，2月27日由DJ Swallow妖嬌開場，並邀請金曲歌王許富凱、歌后朱海君、帕拉斯樂團及Smile Dash演出，還有統一獅啦啦隊妮妮、裴棋、瑟七、JOY與粉絲互動。2月28日則有不老男神陽帆與Julie、綜藝才子許志豪、金曲歌后李翊君壓軸，以及人氣團體SEVENTOEIGHT、TPE48，與中信兄弟啦啦隊峮峮、莎莎、衣宸帶來精彩表演。

除了星光熠熠的演出，活動現場打造了「光之圖騰」7大打卡熱點，並規畫嚴選150多名攤商的「2026熠光大市集」。主燈「嬉春．曳影花綻」坐落於盛開花海中，副燈「凝光之綻」則以蘆葦創作捕捉煙火瞬間，燈區布展期將持續至3月15日止。備受期待的煙火秀，今年施放以迪士尼水準再加碼時長，於晚上7時30分及9時分兩段施放，全長近20分鐘，陪伴民眾在初春森林中創造美好回憶。

活動期間每日早上10時至晚上9時30分實施交通管制，親水路（忠義路至軍輝橋）採單線通行，軍輝橋端封閉禁止四輪以上車輛進入。為服務參與民眾，主辦單位設置4處汽車及1處機車臨時停車場，並提供5輛接駁車自早上9時30分起機動往返4處接駁站。李碧雲歡迎全國民眾在春節後的第一個假期來到中埔，賞花、看明星、逛市集，在煙火中開啟閃耀明亮的新年。

活動期間每日早上10時至晚上9時30分實施交通管制，親水路（忠義路至軍輝橋）採單線通行，軍輝橋端封閉禁止四輪以上車輛進入。圖／中埔鄉公所提供
活動期間每日早上10時至晚上9時30分實施交通管制，親水路（忠義路至軍輝橋）採單線通行，軍輝橋端封閉禁止四輪以上車輛進入。圖／中埔鄉公所提供
嘉義中埔春嬉風鈴27日登場 ，黃花風鈴木與花海綿延數公里。圖／中埔鄉公所提供
嘉義中埔春嬉風鈴27日登場 ，黃花風鈴木與花海綿延數公里。圖／中埔鄉公所提供
鄉長李碧雲邀民賞花看明星，忠義橋畔春嬉風鈴打卡送好禮。圖／中埔鄉公所提供
鄉長李碧雲邀民賞花看明星，忠義橋畔春嬉風鈴打卡送好禮。圖／中埔鄉公所提供
中埔春嬉風鈴27日登場，衛星燈區光之圖騰點亮八掌溪。圖／中埔鄉公所提供
中埔春嬉風鈴27日登場，衛星燈區光之圖騰點亮八掌溪。圖／中埔鄉公所提供
春光中隨風搖曳花之光影與人交織的幸福感。圖／中埔鄉公所提供
春光中隨風搖曳花之光影與人交織的幸福感。圖／中埔鄉公所提供
跨世代金曲歌王歌后齊聚中埔，150名攤商熠光大市集連逛兩天。圖／中埔鄉公所提供
跨世代金曲歌王歌后齊聚中埔，150名攤商熠光大市集連逛兩天。圖／中埔鄉公所提供
中埔衛星燈區點亮八掌溪，20分鐘迪士尼等級煙火秀必看。圖／中埔鄉公所提供
中埔衛星燈區點亮八掌溪，20分鐘迪士尼等級煙火秀必看。圖／中埔鄉公所提供

