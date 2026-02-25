嘉義中埔春嬉風鈴閃耀八掌溪 20分鐘迪士尼級煙火攜手金曲歌王開唱

每年春暖花開嘉義縣中埔鄉忠義橋八掌溪畔及仁義路黃花風鈴木盛開，綿延數公里的金黃花海成為熱門景點。中埔鄉公所與中埔鄉農會於2月27日、28日在忠義橋八掌溪畔舉辦「春嬉風鈴」活動。適逢台灣燈會在嘉義縣，升級為中埔衛星燈區、迪士尼水準煙火秀加碼時長20分，並推出「2026炫光之影演唱會」，邀請跨世代金曲歌王、歌后及人氣團體接力開唱。

鄉長李碧雲表示，藉由春嬉風鈴活動大大提升了中埔鄉的知名度，也帶動附近商家的消費。今年演唱會陣容堅強，2月27日由DJ Swallow妖嬌開場，並邀請金曲歌王許富凱、歌后朱海君、帕拉斯樂團及Smile Dash演出，還有統一獅啦啦隊妮妮、裴棋、瑟七、JOY與粉絲互動。2月28日則有不老男神陽帆與Julie、綜藝才子許志豪、金曲歌后李翊君壓軸，以及人氣團體SEVENTOEIGHT、TPE48，與中信兄弟啦啦隊峮峮、莎莎、衣宸帶來精彩表演。

除了星光熠熠的演出，活動現場打造了「光之圖騰」7大打卡熱點，並規畫嚴選150多名攤商的「2026熠光大市集」。主燈「嬉春．曳影花綻」坐落於盛開花海中，副燈「凝光之綻」則以蘆葦創作捕捉煙火瞬間，燈區布展期將持續至3月15日止。備受期待的煙火秀，今年施放以迪士尼水準再加碼時長，於晚上7時30分及9時分兩段施放，全長近20分鐘，陪伴民眾在初春森林中創造美好回憶。