流星劃破「銀河虹橋」夜空 阿里山公路芙谷峨橋整修竣工風華美麗

春天出遊賞花季節，嘉義攝影達人曾國根日前在嘉義縣阿里山公路地標「銀河虹橋」，捕捉到流星劃過天際、銀河橫跨山谷的震撼畫面，為阿里山公路地標「銀河虹橋」再添傳奇。鏡頭下，流星掠過夜空，與橋身紅色鋼構相互輝映，瞬間之美令人讚嘆，也讓這座橋再度成為攝影圈焦點。

這座橫跨山谷的芙谷峨橋，位於台18線阿里山公路，是雲嘉南山區最長單跨橋梁。由交通部公路局雲嘉南區養護分局阿里山工務段管理。橋梁2013年3月竣工通車，紅色鋼構象徵在地鄒族文化色彩，完工後依鄒族建議，以山芙蓉鄒語「fkuo」命名為芙谷峨橋，因造型優美、色彩鮮明，被譽為「銀河虹橋」，更象徵八八水災後阿里山公路復建的重要里程碑。

不過，橋齡13年，去年檢測發現鋼構表面油漆因長期日曬出現變色情形，且已超過保固年限，養護單位啟動全橋塗裝改善工程。工程自2024年10月21日開工，原訂去年4月23日完工，因山區濕度常超過85%、加上配合阿里山日出印象音樂會及春節連假疏運，累計展延29天，去年5月22日竣工。