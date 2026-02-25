一山之隔兩樣情 石壁櫻花人潮爆滿豐山村「包場級」花海228私房亮點
228連假將至，賞櫻熱潮升溫。知名臉書社群「漫步在雲端的阿里山」版主、攝影愛好者黃源明分享最新花況指出，同樣位在石壁山區，卻因一山之隔，呈現截然不同的賞花風景。石壁山西側美人谷櫻花大爆發，粉嫩花海吸引四面八方遊客湧入，盛況直逼雲林石壁「小武陵」。相較之下，石壁山東側的嘉義縣豐山村顯得格外靜謐。從雲嘉隧道轉入聯外道路後，沿途車輛稀少，整個聚落彷彿與喧囂隔絕，成為難得的賞花秘境。
黃源明表示，受惠於去年在豐山實驗教育學校開設攝影課程，得以深入走訪這座阿里山鄉最偏遠聚落之一。近期當地椿寒櫻盛開，聯外道路旁的黃花風鈴木也蓄勢待放，登上豐山觀景台，可俯瞰整個山村景致。去年雨水豐沛時，甚至能將蛟龍瀑布與櫻花同框，畫面難得一見。
由於通往社後坪的舊路前年遭颱風重創中斷，目前前往觀景台的遊客屈指可數，讓攝影愛好者得以「包場」取景。離開豐山續往來吉部落，部落風情轉換，緋寒櫻與椿寒櫻接力盛放，內來吉景色尤具可看性，文化廣場停車場的重瓣緋寒櫻也預告來年花勢可期。
沿路再往太和村方向，太和橋「許媽媽椿寒櫻」已全數滿開，部分已抽出綠葉，預料228連假將是最後一波賞花高峰。續行至油車寮162甲與169縣道岔路，轉往瑞里方向，隧道前整排昭和櫻驚豔綻放，遊客不多，更添悠閒氛圍。黃源明指出，接下來昭和櫻（富士櫻）將進入滿開期，霧社白櫻也蓄勢待發，後續還規畫前往寒溪呢森林園區拍攝，提醒民眾把握連假花期，安排一趟避開人潮的山林賞櫻行程。
