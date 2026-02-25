嘉南冬季雨少 水庫水位續下探

南部冬季以來降雨少，供應嘉義地區民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫水位持續下探，市府率先宣布蘭潭音樂噴泉今起暫停展演，而台南南化水庫集水區今年以來還未降雨，都令人憂心水情是否吃緊，不過嘉、南水情燈號目前都維持正常燈號。

嘉市蘭潭蓄水率快跌破百分之四○，巫家古井「露頭」，岸邊出現乾涸痕跡與沙洲裸露；嘉縣仁義潭的沙島增加，進水口未見水流。嘉市府考量，蘭潭音樂噴泉系統運轉須配合一定水位條件，為確保設備安全，先暫停音樂噴泉演出，後續視水位回升情形另行公告恢復時間，並利用這段期間做年度保養、耗材汰換等。

水利署南區水資源分署表示，蘭潭與仁義潭聯合供水蓄水率為百分之四○．○二，每日透過跨區調度支援，包括雲林湖山水庫清水溪約九萬立方公尺、台南曾文及烏山頭水庫系統支援約十二萬立方公尺，水情正常。

另，台南南化水庫的湖中小島浮現，顯示水位下降，南水分署統計，南化水庫集水區今年以來累積降雨量仍掛零，遠低於歷年同期平均五十二毫米，而曾文、烏山頭水庫集水區今年以來累積降雨也僅二毫米，是歷來同期四十分之一。

截至昨天下午曾文、烏山頭水庫平均蓄水率約百分之四八．七三，南化水庫蓄水率百分之五○．三；南水分署指出，因去年降雨豐沛，曾文、烏山頭及南化三大水庫長期逼近滿水位，相對水情仍算穩定，目前南化水庫積極管控單日出水量，加上曾文水庫透過聯通管每天持續支援十五萬立方公尺到南化淨水場，有效保持供水穩定。

南水分署認為，嘉南水情算穩定，但水源調度管控仍須步步為營。