南化水庫今年迄今降雨量掛零 台南水情維持綠燈原因曝

南台灣久旱不雨，南化水庫今年以來集水區降雨掛零，最新蓄水率已跌至5成許。水利署南區水資源分署說，目前台南水情正常，維持綠燈燈號，籲請民眾持續落實節約用水。

南水分署統計，南化水庫集水區迄今近2個月未降雨，降雨量零，遠低於歷年同期平均52毫米，而曾文、烏山頭水庫集水區今年以來累積降雨也僅2毫米，是歷來同期1/40 ；所幸因去年降雨豐沛，曾文、烏山頭及南化等三大水庫長期逼近滿水位，相對水情仍算穩定。

南水分署指出，台南目前水情燈號維持綠燈，會落實加強水源調度及研擬措施，積極管控單日出水量，加上曾文水庫透過聯通管持續支援，有效保持供水穩定。曾文水庫透過聯通管持續支援，每天支援15萬立方米至南化淨水場。

而南化淨水場每天管控出水量30萬立方米，有了曾文水庫調度支援，南化水庫單日出水僅需15萬立方米減少一半。

資料顯示，今傍晚曾文、烏山頭水庫總蓄水量約2億7500萬立方公尺，平均蓄水率約48.73%，南化水庫蓄水量約4300萬立方公尺，蓄水率約50%，三大水庫總計蓄水量約近3億2000萬立方公尺。

預期在汛期未來臨前，蓄水量恐持續探底，南水分署表示，雖然水情仍算穩定，但水源調度管控仍須步步為營，民眾落實節約用水更是不可免。