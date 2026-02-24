快訊

台股3萬5000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2073元歷史天價

私服上班全直擊 王建民「飄髮」撞臉SJ金希澈！韓媒也轉發

萬元外套退貨不成…她遭「肉搜IG」網怒轟噁心 知名服飾品牌回應

南化水庫今年迄今降雨量掛零 台南水情維持綠燈原因曝

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南台灣久旱不雨，各大水庫蓄水量直直落，其中，台南水情仍維持綠燈燈號，圖為曾文水庫現況，可清楚發現水位相較去年滿水位下降不少。記者謝進盛／翻攝
南台灣久旱不雨，各大水庫蓄水量直直落，其中，台南水情仍維持綠燈燈號，圖為曾文水庫現況，可清楚發現水位相較去年滿水位下降不少。記者謝進盛／翻攝

南台灣久旱不雨，南化水庫今年以來集水區降雨掛零，最新蓄水率已跌至5成許。水利署南區水資源分署說，目前台南水情正常，維持綠燈燈號，籲請民眾持續落實節約用水。

南水分署統計，南化水庫集水區迄今近2個月未降雨，降雨量零，遠低於歷年同期平均52毫米，而曾文、烏山頭水庫集水區今年以來累積降雨也僅2毫米，是歷來同期1/40 ；所幸因去年降雨豐沛，曾文、烏山頭及南化等三大水庫長期逼近滿水位，相對水情仍算穩定。

南水分署指出，台南目前水情燈號維持綠燈，會落實加強水源調度及研擬措施，積極管控單日出水量，加上曾文水庫透過聯通管持續支援，有效保持供水穩定。曾文水庫透過聯通管持續支援，每天支援15萬立方米至南化淨水場。

而南化淨水場每天管控出水量30萬立方米，有了曾文水庫調度支援，南化水庫單日出水僅需15萬立方米減少一半。

資料顯示，今傍晚曾文、烏山頭水庫總蓄水量約2億7500萬立方公尺，平均蓄水率約48.73%，南化水庫蓄水量約4300萬立方公尺，蓄水率約50%，三大水庫總計蓄水量約近3億2000萬立方公尺。

預期在汛期未來臨前，蓄水量恐持續探底，南水分署表示，雖然水情仍算穩定，但水源調度管控仍須步步為營，民眾落實節約用水更是不可免。

南化水庫 曾文水庫 烏山頭水庫

延伸閱讀

冬衣不要急著收！這日起2波冷空氣來襲 周末高山還有降雪機會

台電核二廠長收賄220萬羈押 法官裁准200萬交保

台南「舊鞋救命」募集活動來了！3月13至15日送曾文園區

人力短缺！找不到員工 曾文水庫歐都納渡假村宣布3月10日停業

相關新聞

南化水庫今年迄今降雨量掛零 台南水情維持綠燈原因曝

南台灣久旱不雨，南化水庫今年以來集水區降雨掛零，最新蓄水率已跌至5成許。水利署南區水資源分署說，目前台南水情正常，維持綠...

嘉義市停車建設大躍進 首座前瞻立體停車場啟用

嘉義市首座前瞻計畫立體停車場亮相。市府下午在義昌公園舉行地下停車場竣工啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與議長陳姿妏及公路...

2026新營波光節歌唱大賽 2/21-3/7登場

「2026新營波光節」自登場以來，已成為臺南市大新營地區最具代表性的夜間藝術盛事。

電動機車汰舊換新最高補助破3萬 台南擴大納天災災損戶

在台灣，近年來電動機車不僅受到民眾青睞，機車更是民眾外出通行不可或缺的交通工具，台南市政府今年持續推動電動機車補助政策，...

山路超速更危險！雲林古坑到華山旅遊熱點加設測速照相

山路超速行駛更危險！鑑於去年雲林縣古坑鄉熱門景點華山的149縣道公路發生一起彎道超速超車的死亡車禍，雲林縣警局選定在華山...

台南遠東香格里拉17周年慶 加價17元升等套房

春季出遊正夯，位於台南市中心、步行即可抵達火車站並鄰近成功大學的台南遠東香格里拉飯店，推出17週年慶住房專案，主打加價1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。