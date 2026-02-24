嘉義市停車建設大躍進 首座前瞻立體停車場啟用

嘉義市首座前瞻計畫立體停車場亮相。市府下午在義昌公園舉行地下停車場竣工啟用典禮，市長黃敏惠率市府團隊，與議長陳姿妏及公路局雲嘉南養護工程分局等單位共同見證，宣告嘉市智慧與永續交通建設邁入新階段；啟用後紓解鬧區民族路商圈車位一位難求現象。

位於民族路金財神大樓後方的義昌公園地下停車場，規畫147席汽車位及公園周邊106格機車位，其中9席設置電動車充電樁，並建置智慧停車導引與車牌辨識系統。全案通過候選綠建築標章審查，導入自然採光、節能照明與雨水回收滯洪系統，同時結合透水鋪面設計，兼顧防洪與氣候調適功能，成為結合交通與防災的複合式公共建設。

黃敏惠表示，舊城區停車需求殷切，停車場啟用不僅回應地方期待，也改善民族路商圈長期「一位難求」現象。隨著嘉北國小、崇文國小地下停車場工程陸續完工，未來3座停車場將串聯成完整停車網絡，全面提升市區交通機能，為產業發展與觀光動能奠定基礎。