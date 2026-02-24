快訊

2026新營波光節歌唱大賽 2/21-3/7登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

「2026新營波光節」自登場以來，已成為臺南市大新營地區最具代表性的夜間藝術盛事。為進一步發展地方文化觀光、帶動經濟成長，臺南市政府特別於天鵝湖公園舉辦「2026年波光節好聲音歌唱比賽」及系列展演活動，自115年2月21日起至3月7日止，透過美聲傳唱、舞蹈表演及在地市集，邀請本市與全國遊客走訪新營，親身感受健康宜居、充滿藝術活力的文化城市。臺南市長黃偉哲23日晚間也特別前往天鵝湖公園為參賽選手加油打氣。

黃偉哲市長表示，透過「波光好聲音」歌唱大賽，大新營地區鄉親可以落實音樂交流，不僅展現技藝也放鬆心情。期盼藉由這份「人情味」與「生活感」，讓來到台南的遊客除了賞燈，更能參與在地生活，活絡大新營地區的經濟發展

新營區公所指出，透過歌唱聯誼與美聲傳唱，不僅能營造樂活健康的社區氣氛，更能成功將人潮轉化為錢潮，創造屬於大新營地區的文化觀光產值。歡迎全國民眾把握展期，與家人朋友相約新營天鵝湖，在波光粼粼下聆聽動人歌聲、品味在地美食，體驗台南最迷人的春季饗宴。

