穿越時空迎元宵 台南熱蘭遮市集27日國定古蹟赤崁樓點燈開市

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
邁入第4年的台南文創市集品牌「熱蘭遮市集」，今年228連假在國定古蹟赤嵌樓熱鬧登場，以17至19世紀大員市鎮為歷史背景，重現當年港市貿易往來的繁華景象，延長活動時間至晚間8時，希望讓民眾為春節系列活動畫下完美句點。圖／南市文化局提供
邁入第4年的台南文創市集品牌「熱蘭遮市集」，今年228連假國定古蹟赤嵌樓熱鬧登場，以17至19世紀大員市鎮為歷史背景，重現當年港市貿易往來的繁華景象，結合甫修復完成的國定古蹟海神廟，營造濃厚懷古氛圍，可望成為民眾連假慶元宵拍照打卡的熱門景點

文化局表示，今年春節連假期間台南各地文化景點均湧入大量遊客，整體門票及相關營收更較比去年同期成長逾5成，本周末適逢元宵節前的3天228連假，特別規畫熱蘭遮市集在赤嵌樓登場，且更延長活動時間至晚間8時，為今年春節系列活動畫下句點。

文化局說，活動期間民眾可兌換仿古代幣與攤商交易，體驗傳統市集買賣情境，並隨「知府大人」走街互動，參與集章與猜燈謎活動；市集同時融入西拉雅族、漢族、荷蘭與日本等多元文化元素，從服飾、飲食到場景設計，呈現台南歷史中族群交織的城市記憶。

此外，為迎接元宵節，今年安排「暗時臆謎猜」活動，晚間7點在赤嵌樓贔屭碑前舉行，以台南歷史為題設計燈謎，提供古蹟限定商品作為彩頭；集章挑戰與走街展演仍是市集亮點，印章圖樣融入巷仔Niau及全新設計「赤嵌樓的動物夥伴們」，走街展演則由「阿伯樂戲工場」擔綱，將節慶氛圍延伸至街區。

文化局長黃雅玲表示，熱蘭遮市集已成為台南具代表性的文化市集品牌，透過歷史場景結合創新體驗；本周末也邀請遊客把握連假時光，走進赤嵌樓感受城市文化深度，未來熱蘭遮市集也會隨節慶持續推出新亮點，讓更多人體驗穿越時空的文化盛會。

台南「熱蘭遮市集」今年在228連假登場，此次集章挑戰融入台南人氣吉祥物「巷仔Niau」，及全新設計「赤嵌樓的動物夥伴們」，增添收藏趣味。圖／南市文化局提供
台南 連假 元宵節 國定古蹟 文化局 景點

