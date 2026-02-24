電動機車汰舊換新最高補助破3萬 台南擴大納天災災損戶

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市今年度持續推動電動機車補助政策，除延續幼幼、青年、偏遠地區及中低收入戶等多元專案外，也納入天然災害災損戶等對象，環保局邀請民眾把握年節好時機，選擇低碳交通工具。圖／南市環保局提供
台南市今年度持續推動電動機車補助政策，除延續幼幼、青年、偏遠地區及中低收入戶等多元專案外，也納入天然災害災損戶等對象，環保局邀請民眾把握年節好時機，選擇低碳交通工具。圖／南市環保局提供

在台灣，近年來電動機車不僅受到民眾青睞，機車更是民眾外出通行不可或缺的交通工具，台南市政府今年持續推動電動機車補助政策，補助對象除延續以往專案外，更擴大納入天然災害災損戶，汰舊換新最高補助3萬0200元、新購電動機車最高可補助2萬0200元。

環保局表示，今年度持續推動電動機車補助政策，補助方案除延續幼幼、青年、偏遠地區及中低收入戶等專案外，也納入天然災害災損戶等對象，且合併中央補助，一般民眾汰舊換新最高可補助3萬0200元、中低收入戶可補助3萬6200元。

另外，若為新購電動機車，一般民眾合併中央補助最高2萬0200元、中低收入戶2萬6200元。環保局說，去年度受理換購電動機車共1689台、新購2002台，電動機車占整體機車設籍率已逾5%，今年補助範圍更全面，且凡設籍台南市並申請汰舊換新或新購電動機車者，皆可享電池月租費補助，依車輛級距一次核發，重型7200元、輕型3600元。

環保局強調，為協助民眾降低換車負擔，近年來也將申請流程簡化，民眾若有意辦理汰舊換新補助，可先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」完成申請，並在溫室氣體減量效益填選為「台南市」，邀請民眾把握年節好時機，安心選擇低碳交通工具。

