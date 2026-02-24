斗六太平老街燈海節27日登場 賞燈藝人表演美食一應俱全

深受年輕人喜愛的雲林縣「斗六燈海節」將於2月27日至3月1日登場，期間將把太平老街當舞台，除讓遊客沐浴在萬盞燈海中，結合音樂展演、市集美食與手作互動體驗，精彩不斷，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵邀大家走進老街，在光影流動之間，感受節慶與城市交會的溫度。

林聖爵說，斗六市太平老街承載斗六發展的歷史記憶與風貌，是地方重要商圈，也是遊客必走景點，公所人流統計去年約有1700萬人次造訪，今年獲列交通部觀光署觀光遊憩據點。

尤其開辦燈海節，更吸引人潮，林聖爵說，今年燈海節延續「將燈光結合生活、讓街區成為舞台」主軸，太平老街裝設燈海，層層燈影順著街道鋪陳，更首度結合象徵斗六特色燈飾畫，串聯老街建築立面之美，融合傳統節慶意象，夜色中溫潤光感勾勒出街景光廊，成為親子同遊、情侶散步最佳節慶風景。

縣長張麗善表示，斗六公所多年打造太平老街萬盞燈海已打響口碑，每年吸引許多遊客拍照打卡，尤其燈籠是在地學生繪製，燈海節融合文化、宗教及觀光，邀請全國民眾來斗六賞燈、吃美食。

燈海節2月27日起3天，每天下午5點半登場，每天邀請不同藝人接力演出，27日有羊米人YUMMY MAN、PIZZALI、甜約翰樂團、李聖傑，28日有韓菲、擊沈女孩樂團、鼓鼓呂思緯，3月1日邀請多組樂團有未眠人、沉默紳士、胡凱兒及婁峻碩等人。