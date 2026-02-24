2026台灣燈會在嘉義 規劃7處萬格免費停車場

快訊

中央社／ 嘉義縣24日電

2026台灣燈會倒數7天，為疏解開展時參觀車流、人潮，嘉義縣府在燈區週邊設7處免費停車場，逾1萬格車位，並串聯高鐵嘉義站、台鐵嘉義站與各主要轉運點提供免費接駁服務。

嘉義縣府今天舉行「光躍台灣．點亮嘉義—天天都精彩燈會亮點宣傳記者會」，邀請愛爾蘭踢踏舞團開場演出，宣傳今年台灣燈會亮點及人車動線。

建設處長郭良江致詞表示，縣府規劃7處免費停車場，提供超過萬格停車位，並串聯高鐵嘉義站、台鐵嘉義站及主要轉運點提供免費接駁服務，依平假日與重點活動時段進行人車分流管制，確保交通順暢。

郭良江強調，除縣府規劃的臨時停車場，加上燈會展區四周收費停車場，共有2萬多格停車位供民眾停車。

縣長翁章梁接受媒體聯訪說，本屆燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為核心主題，透過16個縣府主題燈區，呈現嘉義在農工、科技各方面的發展，邀請紙風車劇團、明華園戲劇總團及法國飛天白馬秀、愛爾蘭踢踏舞、日本京都橘高校吹奏樂部121期校友樂團等國際團體演出。

翁章梁說，燈會期間「天天都精彩」，推出12大必看亮點，包括21公尺高主燈「光沐—世界的阿里山」聲光展演、踩街嘉年華、燈會大遊行盛典、開燈煙火秀與無人機光影展演等，還設有傳統美食市集，邀遊客品嚐嘉義的美食。

縣府表示，2026台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣登場，所有展區正緊鑼密鼓進行收尾工作，其中「點亮嘉義」展區內「生命之源」、「農村再生」及「嘉義優鮮」燈區，今晚進行全區首次試點燈。

