嘉市精華商業區重劃抵費地公告標售 4/2開標

嘉義市建國二村、復興新村地區，為東區近年少見大面積精華商業區，當地市地重劃抵費地將自明天起公告標售，4月2日在嘉義市政府辦理公開開標。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，這項市地重劃抵費地標售，共推3件標的、計有7筆抵費地，全屬商業區，總面積約1965.42坪，基地條件完整，為東區近年少見大面積精華商業區，具備高度整合開發與多元經營潛力。

市府表示，當地市地重劃區位於嘉義市東區核心地段，為市府推動「東區大進步」重要計畫，周邊鄰近嘉義公園、KANO園區及棒球場等特色景點，生活機能成熟，休閒與觀光資源豐富。

此外，市府說，當地重劃區過去為眷村聚落，承載世代家庭的生活記憶與情感連結，在推動重劃過程中，兼顧眷村文化所象徵的「爐火」精神，並規劃「眷村生活文化館」，保存珍貴的人文故事與歷史脈絡，延續地方情感記憶。

市府表示，標售公告期間自明天起至4月1日。有意參與投標民眾，可至嘉義市政府地政處領取投標相關文件；市府未來會提供開發容積獎勵措施，以加速土地活化與後續建設發展。