山路超速更危險！雲林古坑到華山旅遊熱點加設測速照相

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為避免車輛在山路危險超車或超速，雲林縣警局在古坑到華山的主要道路149縣道增設測速照相，加強取締山路違規超車。記者蔡維斌／翻攝
為避免車輛在山路危險超車或超速，雲林縣警局在古坑到華山的主要道路149縣道增設測速照相，加強取締山路違規超車。記者蔡維斌／翻攝

山路超速行駛更危險！鑑於去年雲林古坑鄉熱門景點華山的149縣道公路發生一起彎道超速超車的死亡車禍，雲林縣警局選定在華山村149縣道32k+700M處，增設固定式測速照相設備，時限40公里，將嚴格取締超速違規行為，以保遊客和村民安全。

古坑鄉華山村149縣道去年11月發生1起死亡交通事故，有兩輛自小客車，沿著149線道同方向下山時，因後車要超車，正好前車也要轉彎，兩車發生碰撞，造成死傷事故，由於該路段是古坑通華旅遊熱門景點的華山，假日車流頗大，為避免因超速違規再造成不幸，決定增設測速照相。

該路段新建置固定式測速照相設備，將展開3個月宣導期，於今年6月1日正式執法取締，時限為40公里，請上下坡的車輛減速慢行，掌握路況確保安全，對於該路段新建置固定式測速照相，相關執法地點及取締種類已於本局網站-公告資訊處提供各駕駛人參考，

雲林縣警局提醒駕駛人，一般道路超速違規罰鍰1200-2400元，超速40公里以上未滿60公里，罰鍰12000元-18000元，請駕駛人依規定速限行駛，以保安全。

為避免車輛在山路危險超車或超速，雲林縣警局在古坑到華山的主要道路149縣道增設測速照相，加強取締山路違規超車。記者蔡維斌／翻攝
為避免車輛在山路危險超車或超速，雲林縣警局在古坑到華山的主要道路149縣道增設測速照相，加強取締山路違規超車。記者蔡維斌／翻攝
古坑通往華山的主要道路149縣道假日遊客車輛多，警方在彎道附近增設測速照相，加強取締山路違規超車。記者蔡維斌／翻攝
古坑通往華山的主要道路149縣道假日遊客車輛多，警方在彎道附近增設測速照相，加強取締山路違規超車。記者蔡維斌／翻攝

測速 古坑 雲林

