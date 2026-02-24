山路超速更危險！雲林古坑到華山旅遊熱點加設測速照相
山路超速行駛更危險！鑑於去年雲林縣古坑鄉熱門景點華山的149縣道公路發生一起彎道超速超車的死亡車禍，雲林縣警局選定在華山村149縣道32k+700M處，增設固定式測速照相設備，時限40公里，將嚴格取締超速違規行為，以保遊客和村民安全。
古坑鄉華山村149縣道去年11月發生1起死亡交通事故，有兩輛自小客車，沿著149線道同方向下山時，因後車要超車，正好前車也要轉彎，兩車發生碰撞，造成死傷事故，由於該路段是古坑通華旅遊熱門景點的華山，假日車流頗大，為避免因超速違規再造成不幸，決定增設測速照相。
該路段新建置固定式測速照相設備，將展開3個月宣導期，於今年6月1日正式執法取締，時限為40公里，請上下坡的車輛減速慢行，掌握路況確保安全，對於該路段新建置固定式測速照相，相關執法地點及取締種類已於本局網站-公告資訊處提供各駕駛人參考，
雲林縣警局提醒駕駛人，一般道路超速違規罰鍰1200-2400元，超速40公里以上未滿60公里，罰鍰12000元-18000元，請駕駛人依規定速限行駛，以保安全。
