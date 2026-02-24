快訊

9大國運籤一次看！好壞摻半 神明示警「謹慎行事防天災地變」

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

嘉市檜意森活村公開標租 租期6月起至117年底

中央社／ 嘉義縣24日電

阿里山林鐵及文資處管轄嘉義檜意森活村26棟歷史建物委外營運，即日起公開標租，租期今年6月1日起至117年12月31日止，採年收土地租金、定額權利金方式辦理。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」，自1月16日起收回檜意森活村經營權自行管理。今天起至3月31日上午9時止公告標租。

林鐵及文資處說，標租案採二階段審查機制，第一階段為資格審查，第二階段進行企劃書評選，相關資訊可至林鐵及文資處官網查詢。

林鐵及文資處表示，檜意森活村於民國102年依據促參法採OT方式委託檜村公司（檜意森活村股份有限公司）營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於113年3月1日與檜村公司續約5年，預計於118年2月28日屆期。

但因檜村公司負責人其他事業經營困難，造成財務問題，積欠114年度租金，林鐵及文資處1月15日終止促參契約，收回經營權自行管理。

林鐵及文資處表示，依據交通部觀光署統計，檜意森活村114年截至11月總遊客數達471萬人，觀光人流穩定且具規模，與阿里山林業鐵路北門驛、北門車站、北門車站飯店、嘉義車庫園區及嘉義製材所形成獨特林業與鐵路文化核心。

林鐵及文資處期望未來得標廠商，能夠依園區整體定位，突破過往經營模式，串聯林鐵周邊場域的優勢條件，打造深具文化特色、綠色實踐、深度體驗的多元經營模式，兼顧林業文化保存的同時，更能促進嘉義地區觀光發展。

檜意森活村 嘉義 阿里山

延伸閱讀

嘉市蘭潭水庫水位下降音樂噴泉明天起停演 市府展開年度設備保養

慶元宵送健康 嘉市3天開打肺炎鏈球菌等3種疫苗前200名贈燈籠

涉詐健保無罪定讞 嘉市眼科醫師慶幸司法還公道

嘉市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像進廠美容 今年夏天華麗回歸

相關新聞

斗六國中教室換LED燈可省萬餘度電 縣府發起全縣換燈獲企業支持

響應2050淨零排放，雲林縣政府挹注50萬元，為斗六國中全面汰換教室傳統的老舊照明，合計更換724座LED燈具，一年可省...

山路超速更危險！雲林古坑到華山旅遊熱點加設測速照相

山路超速行駛更危險！鑑於去年雲林縣古坑鄉熱門景點華山的149縣道公路發生一起彎道超速超車的死亡車禍，雲林縣警局選定在華山...

初九拜天公不必燒整夜 台南首度彙整37區宮廟鼓勵就近參拜

農曆正月初九「天公生」將至，為兼顧民俗信仰與環境永續，南市府今年彙整全市37區各大宮廟「初九拜天公」活動資訊，鼓勵民眾就...

台南遠東香格里拉17周年慶 加價17元升等套房

春季出遊正夯，位於台南市中心、步行即可抵達火車站並鄰近成功大學的台南遠東香格里拉飯店，推出17週年慶住房專案，主打加價1...

智慧型手錶偵測呼吸中止症具參考價值 嘉基醫師親身體驗證實預警準確

隨著科技與醫療水準提升，智慧型手錶新增呼吸中止症偵測功能，吸引許多民眾持數據就醫。嘉義基督教醫院耳鼻喉科醫師黃佳文親身進...

走讀「掃帚庄」台南新營姑爺社區貴黍帚技藝式微

台南市新營區姑爺社區早年幾乎家家總動員投入綁帚代工行業，素有「掃帚庄」美名，雖然產業式微，地方歡迎遊客來姑爺走讀，體驗獨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。