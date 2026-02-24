嘉市檜意森活村公開標租 租期6月起至117年底

阿里山林鐵及文資處管轄嘉義市檜意森活村26棟歷史建物委外營運，即日起公開標租，租期今年6月1日起至117年12月31日止，採年收土地租金、定額權利金方式辦理。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」，自1月16日起收回檜意森活村經營權自行管理。今天起至3月31日上午9時止公告標租。

林鐵及文資處說，標租案採二階段審查機制，第一階段為資格審查，第二階段進行企劃書評選，相關資訊可至林鐵及文資處官網查詢。

林鐵及文資處表示，檜意森活村於民國102年依據促參法採OT方式委託檜村公司（檜意森活村股份有限公司）營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於113年3月1日與檜村公司續約5年，預計於118年2月28日屆期。

但因檜村公司負責人其他事業經營困難，造成財務問題，積欠114年度租金，林鐵及文資處1月15日終止促參契約，收回經營權自行管理。

林鐵及文資處表示，依據交通部觀光署統計，檜意森活村114年截至11月總遊客數達471萬人，觀光人流穩定且具規模，與阿里山林業鐵路北門驛、北門車站、北門車站飯店、嘉義車庫園區及嘉義製材所形成獨特林業與鐵路文化核心。

林鐵及文資處期望未來得標廠商，能夠依園區整體定位，突破過往經營模式，串聯林鐵周邊場域的優勢條件，打造深具文化特色、綠色實踐、深度體驗的多元經營模式，兼顧林業文化保存的同時，更能促進嘉義地區觀光發展。