嘉縣半天岩私人八重櫻園綻放 自由參訪帶動觀光

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺旁一處私人山坡，種植近200株的八重櫻，櫻花主人在5年前開放民眾自由入園參觀，每逢春節前後花開時，總會吸引大批遊客，直接帶動當地觀光。

嘉義半天岩紫雲寺，相傳已有300多年的歷史，主祀有觀世音菩薩與三寶佛，是嘉義地方著名的古廟，近5年來成了嘉義賞櫻盛地，臨近廟宇下方一處5000坪的坡地，種植上百株櫻花，春天時開滿桃紅色的花海，遊客如織。

當地人士游宜凱接受中央社記者訪問說，櫻花是他父母15年前種的，父母喜歡到日本賞櫻，在友人建議下，整理自家山坡地種植八重櫻，就不用千里到日本也能看到櫻花；山坡地上也種植澳洲茶樹及台灣原生種樹木七里香、九芎等。

游宜凱說，當時種了180株八重櫻，特別學習日本人的種法，保持一定的間距，過了7、8年後開始開花，當時還未開放外人進入，很多人都會翻過圍籬賞花，5年前就乾脆開放給民眾自由入園，但要求大家要保持園區整潔、愛惜花木。

近日網路上許多賞花民眾留言，花況不如去年；游宜凱說，這幾年受蟲害影響，死了不少櫻花樹，但導致櫻花樹大量減少的主因，是去年7月的颱風，吹倒了30、40株的櫻花，已陸續補植，要等幾年後才能恢復原樣。

游宜凱指出，這幾年每到2月花開時，就引來大量賞花人潮，也帶動周遭的商機，附近的商家、攤販都很高興，鄉公所也在紫雲寺後方坡地，打造長達80公尺的滾輪溜滑梯，吸引親子來此一遊，半天岩成了嘉義熱門景點。

