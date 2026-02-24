智慧型手錶偵測呼吸中止症具參考價值 嘉基醫師親身體驗證實預警準確

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
睡眠中心檢測詳細但線路複雜（左），居家睡眠檢測線路相對簡單（右）。圖／嘉義基督教醫院提供
睡眠中心檢測詳細但線路複雜（左），居家睡眠檢測線路相對簡單（右）。圖／嘉義基督教醫院提供

隨著科技與醫療水準提升，智慧型手錶新增呼吸中止症偵測功能，吸引許多民眾持數據就醫。嘉義基督教醫院耳鼻喉科醫師黃佳文親身進行居家睡眠檢查與多項睡眠生理檢查，結果證實手錶的預警具備參考價值。黃佳文表示，若手錶跳出警示且家屬觀察到打呼或呼吸中斷，建議應到醫院進一步檢查，以確認病況嚴重程度。

目前醫院睡眠中心提供兩種主要檢測方式。多項睡眠生理檢查（PSG）被視為診斷黃金標準，需在醫院留宿一晚，透過監測腦波、眼動圖及肌電圖等複雜線路獲取精確數據，並有即時影像監控。然而，部分患者因環境陌生或線路繁雜導致入睡困難，可能低估實際病情。

居家睡眠檢查（HSAT）則提供線路較簡單的選擇，讓受試者在熟悉的環境下操作，更能呈現日常睡眠樣貌。但居家檢測因缺乏腦波確認，與智慧型手錶同樣容易高估實際入睡時間，且無法監測磨牙或肢體亂動。黃佳文比較自身兩份報告後發現，多項睡眠生理檢查呈現的嚴重程度明顯高於居家檢查。

由於智慧型手錶為避免過度敏感引發恐慌，設定上調高了特異性，因此若手錶確實發出預警，代表具備一定可信度。民眾應根據自身狀況與醫師討論，選擇最適合的檢查方案，以利後續安排治療。

智慧手錶跳出呼吸中止警示莫輕忽，嘉義基督教醫院醫師黃佳文建議尋求專業醫療檢查確認。圖／嘉義基督教醫院提供
智慧手錶跳出呼吸中止警示莫輕忽，嘉義基督教醫院醫師黃佳文建議尋求專業醫療檢查確認。圖／嘉義基督教醫院提供

