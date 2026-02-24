走讀「掃帚庄」台南新營姑爺社區貴黍帚技藝式微

台南市新營區姑爺社區早年幾乎家家總動員投入綁帚代工行業，素有「掃帚庄」美名，雖然產業式微，地方歡迎遊客來姑爺走讀，體驗獨有農村文化特色。

位於新營西郊的姑爺社區開發甚早，迄今仍維持傳統農村聚落，早年國民政府遷台後從日本引入箒蜀黍種籽與日本綁箒的技術與教學，創立掃帚工廠，並以附近地區農民契作貴黍，生產貴黍帚外銷日本。

後工廠歇業後技術隨著廠內婦女工人回歸家庭，外銷及內需掃帚供不應求，姑爺社區幾乎家家總動員投入綁帚代工行業，被冠以「掃帚庄」美名。原先的掃帚工廠，還保留二支從60年代工廠生產使用至今的13粒頭日本貴黍掃帚。

市府農業局長李芳林說，隨著7、80年代機械化自動生產來臨，大量生產且廉價塑膠掃把普及，手工製作工本提高，台灣手工掃帚產業接連外移或關閉，幾乎消失殆盡。

目前綁帚技藝仍有少數傳人在民間，屬於台灣農村特有「手工掃帚」工藝產業榮景已不再。

所幸曙光重現；姑爺社區在去年獲徵選農業部農村好藝計畫的技藝保存類，調查具代表性的貴黍帚技藝，並記錄其製作工具、材料與過程，編撰成冊籍，希望讓年輕一代認識社區早年風光點滴。