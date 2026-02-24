聽新聞
嘉市蘭潭水庫水位下降音樂噴泉明天起停演 市府展開年度設備保養
嘉義市蘭潭水庫受近期降雨量偏少影響，水位持續下降。市府考量蘭潭音樂噴泉設備的運轉安全，宣布自2月25日起暫停音樂噴泉演出，後續將視水位回升情形，另行公告恢復時間。
觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉是嘉義市重要夜間景觀設施，2016年啟用至今，結合水舞、燈光與音樂展演，最高水柱可達50公尺，是國內具規模的常設性音樂噴泉之一。由於噴泉系統運轉需配合一定水位條件，為確保設備安全才決定暫停演出，並利用這段期間進行燈具、噴頭、管線與浮排移動等年度保養與耗材汰換工作。
市府表示，民眾前往蘭潭水庫遊憩時，除了音樂噴泉，周邊還有三信亭、月影潭心、根公園及環潭步道等景點可以漫遊；若規劃前往後山步道及姊妹亭，也可以在月影潭心公廁前租借YouBike，行程更便利。鄰近的嘉義大學蘭潭校區擁有沁心湖、嘉大昆蟲館與植物園等多元場域，適合串聯規劃半日或一日遊程，感受湖畔自然與校園人文風景。
