嘉市蘭潭水庫水位下降音樂噴泉明天起停演 市府展開年度設備保養

嘉義市蘭潭水庫受近期降雨量偏少影響，水位持續下降。市府考量蘭潭音樂噴泉設備的運轉安全，宣布自2月25日起暫停音樂噴泉演出，後續將視水位回升情形，另行公告恢復時間。

觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉是嘉義市重要夜間景觀設施，2016年啟用至今，結合水舞、燈光與音樂展演，最高水柱可達50公尺，是國內具規模的常設性音樂噴泉之一。由於噴泉系統運轉需配合一定水位條件，為確保設備安全才決定暫停演出，並利用這段期間進行燈具、噴頭、管線與浮排移動等年度保養與耗材汰換工作。