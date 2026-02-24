快訊

台中毒夫妻猛抽安非他命...4幼子宛如被關毒氣室 法院：令人憐惜

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市蘭潭水庫水位下降音樂噴泉明天起停演 市府展開年度設備保養

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭音樂噴泉因缺水暫停演出，恢復時間將視水位回升公告。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭音樂噴泉因缺水暫停演出，恢復時間將視水位回升公告。圖／嘉義市政府提供

嘉義蘭潭水庫受近期降雨量偏少影響，水位持續下降。市府考量蘭潭音樂噴泉設備的運轉安全，宣布自2月25日起暫停音樂噴泉演出，後續將視水位回升情形，另行公告恢復時間。

觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉是嘉義市重要夜間景觀設施，2016年啟用至今，結合水舞、燈光與音樂展演，最高水柱可達50公尺，是國內具規模的常設性音樂噴泉之一。由於噴泉系統運轉需配合一定水位條件，為確保設備安全才決定暫停演出，並利用這段期間進行燈具、噴頭、管線與浮排移動等年度保養與耗材汰換工作。

市府表示，民眾前往蘭潭水庫遊憩時，除了音樂噴泉，周邊還有三信亭、月影潭心、根公園及環潭步道等景點可以漫遊；若規劃前往後山步道及姊妹亭，也可以在月影潭心公廁前租借YouBike，行程更便利。鄰近的嘉義大學蘭潭校區擁有沁心湖、嘉大昆蟲館與植物園等多元場域，適合串聯規劃半日或一日遊程，感受湖畔自然與校園人文風景。

蘭潭水庫水位下降音樂噴泉25日起停演，市府展開年度設備保養。圖／嘉義市政府提供
蘭潭水庫水位下降音樂噴泉25日起停演，市府展開年度設備保養。圖／嘉義市政府提供
觀光新聞處因應蘭潭水位不足停噴水舞，確保設備安全並汰換耗材。圖／嘉義市政府提供
觀光新聞處因應蘭潭水位不足停噴水舞，確保設備安全並汰換耗材。圖／嘉義市政府提供
蘭潭音樂噴泉25日起暫別遊客。圖／嘉義市政府提供
蘭潭音樂噴泉25日起暫別遊客。圖／嘉義市政府提供

音樂 蘭潭 嘉義

延伸閱讀

慶元宵送健康 嘉市3天開打肺炎鏈球菌等3種疫苗前200名贈燈籠

春雨不來蘭潭淹沒區巫家古井露頭 水情吃緊水利署調度控管出水

涉詐健保無罪定讞 嘉市眼科醫師慶幸司法還公道

嘉市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像進廠美容 今年夏天華麗回歸

相關新聞

嘉市蘭潭水庫水位下降音樂噴泉明天起停演 市府展開年度設備保養

嘉義市蘭潭水庫受近期降雨量偏少影響，水位持續下降。市府考量蘭潭音樂噴泉設備的運轉安全，宣布自2月25日起暫停音樂噴泉演出...

台南運動盛事2026古都馬拉松逾2萬5千人報名 警公布交通管制區域

2026古都馬拉松將於3月1日舉辦，台南市警第四分局將自當日清晨4時起陸續實施交通管制，管制區域涵蓋中西區、南區及安平區...

智慧型手錶偵測呼吸中止症具參考價值 嘉基醫師親身體驗證實預警準確

隨著科技與醫療水準提升，智慧型手錶新增呼吸中止症偵測功能，吸引許多民眾持數據就醫。嘉義基督教醫院耳鼻喉科醫師黃佳文親身進...

走讀「掃帚庄」台南新營姑爺社區貴黍帚技藝式微

台南市新營區姑爺社區早年幾乎家家總動員投入綁帚代工行業，素有「掃帚庄」美名，雖然產業式微，地方歡迎遊客來姑爺走讀，體驗獨...

春雨不來蘭潭淹沒區巫家古井露頭 水情吃緊水利署調度控管出水

春節假期落幕，新春開工上班，嘉義縣市水情讓民眾心頭一緊。入冬以來降雨少，供應民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫水位持續下探，...

公共工程遇古蹟 南市擬4策略控管

創校逾百年的台南成功國小，校舍重建遇上古蹟、合約商施工等問題導致工程大幅延宕，有議員認為，市府多次承諾改善卻一再延後，應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。