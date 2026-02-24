快訊

台南運動盛事2026古都馬拉松逾2萬5千人報名 警公布交通管制區域

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第四分局將自當日清晨4時起陸續實施交通管制，管制區域涵蓋中西區、南區及安平區。記者袁志豪／翻攝
2026古都馬拉松將於3月1日舉辦，台南市警第四分局將自當日清晨4時起陸續實施交通管制，管制區域涵蓋中西區、南區及安平區，呼籲參賽者與民眾配合警方交通指揮，留意告示牌面引導，提早改道並注意行車安全，減少交通時間受影響，使競賽期間道路交通安全順暢。

3月1日管制路段包含：南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路二段、中華西路二段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等。

為減少民眾通行時間受影響，各路段採分段管制，各管制路口均有架設管制時間告示牌，賽事當日上午10時將完全解除全路段管制；另參賽民眾車輛得停放於市府周邊建平5街、建平8街、建平12街停車場、永華運動中心、府前路停18停車場等。

2026古都馬拉松今年邁入第20週年，報名人數突破2萬5千人次，吸引眾多國際跑者共襄盛舉，是台南市年度重點運動盛事；賽事結合半程馬拉松、10公里路跑及健康5公里路跑組別，第四分局與市府交通局、體育局規劃交通疏導兼具治安維護勤務，以保障選手、志工及觀賽民眾的安全。

分局長廖水池提醒，用路人應遵守交通規則「行經路口禮讓行人」「不違規停車」「不超速」，請依現場員警、義交人員指揮引導行進，共同打造交通安全兼具溫度與品質的賽事。

台南市警第四分局將自當日清晨4時起陸續實施交通管制，並建議停車場資訊。記者袁志豪／翻攝
相關新聞

