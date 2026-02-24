馬年話題夯 嘉義市全國首創馬術陪伴長輩還有榮譽「市馬」

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
母馬Lulu，被暱稱為「榮譽市馬」，2024年誕生小公馬「Brown」，市長黃敏惠送紅蘿蔔、蘋果與西瓜作「月子禮」，2歲Brown仍在培訓，尚未載客亮相，成為吸睛新星。圖／嘉市府提供
母馬Lulu，被暱稱為「榮譽市馬」，2024年誕生小公馬「Brown」，市長黃敏惠送紅蘿蔔、蘋果與西瓜作「月子禮」，2歲Brown仍在培訓，尚未載客亮相，成為吸睛新星。圖／嘉市府提供

馬年到，嘉義市2019年全國首創把馬術帶進高齡健康促進場域，提供馬匹成為長輩運動情感寵物，陪伴銀髮族走過近7年的母馬Lulu，被暱稱為「榮譽市馬」，2024年誕生小公馬「Brown」，市長黃敏惠送紅蘿蔔、蘋果與西瓜作「月子禮」，2歲Brown仍在培訓，尚未載客亮相，成為吸睛新星。

嘉市樂齡健康訓練場馬術課程，向幸福山丘馬場租借馬匹，借鏡芬蘭「老人遊樂園」，鼓勵長輩走出戶外、接觸人群、鍛鍊肌力。Lulu常帶「巧克力」小馬到公園與長者互動，定期在嘉義公園、北香湖公園與長榮公園等4處場域辦活動，至今近7年、超過百場、服務逾千人次，口碑持續發酵。

馬場主人陸海鎮是照相館老闆，智慧型手機普及後照相產業式微，他斜槓在東區市郊圓林仔社區，經營幸福山丘麵包坊，2013年因緣際會養第1匹馬Lulu，自此踏入馬術世界至今有10多匹馬，租1.5公頃土地打造馬場，比照國際標準設施，聘請教練教授馬術，安排專人清潔、餵養訓練。陸海鎮笑說，曾相中名為「iPhone」馬匹帶回作伴，未料不久便喜獲小馬，「2次都買一送一」，讓他格外珍惜。

馬場工作忙碌，教練及工作人員幫馬匹綁腿保，騎乘前備馬動作，包括綁腿、刷馬，安置汗墊、馬鞍、腳蹬與腳蹬帶、韁繩等裝備，完成備馬，將馬牽到戶外馬場，在教練指令引導下，馬兒從慢走到碎步漸進完成暖身運動。

養馬與維運成本高，馬術被視為「貴族運動」，陸海鎮盼推廣普及化，透過親子餵馬、體驗騎乘等收費活動維持營運，同時培養在地馬術人才。在嘉義，馬不只是運動夥伴，更是療癒與希望的象徵。從Lulu到Brown，一步一蹄，陪著長輩走得更穩、笑得更開。

