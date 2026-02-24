快訊

初九「天公生」今晚開拜！小心3大地雷 誤踩恐衰整年

日本高齡評論家拒絕斷捨離 雜物堆家中一招堵住女兒嘴

電郵恐嚇北捷殺人警南下高雄逮人 曾多次犯案家屬嘆「十分無奈」

聽新聞
0:00 / 0:00

春雨不來蘭潭淹沒區巫家古井露頭 水情吃緊水利署調度控管出水

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
蘭潭岸邊出現乾涸痕跡與沙洲裸露。晨運民眾擔心春雨不來，恐重演限水夢魘。記者魯永明／攝影
蘭潭岸邊出現乾涸痕跡與沙洲裸露。晨運民眾擔心春雨不來，恐重演限水夢魘。記者魯永明／攝影

春節假期落幕，新春開工上班，嘉義縣市水情讓民眾心頭一緊。入冬以來降雨少，供應民生工業用水的仁義潭蘭潭水庫水位持續下探，蓄水率快跌破4成。民眾發現蘭潭水庫淹沒區百年巫家古井「露頭」，成為枯水期醒目指標警訊。

巫家祖先來自大陸潮州府饒平縣客家族群，早年定居蘭潭小公園下方。日治時期建水庫，聚落土地被徵收淹沒，僅古井枯水浮現水面，彷彿歷史重現。耆老形容，古井冒出水面，代表水位下降，如同日月潭九蛙疊像成為觀察水情指標。不只古井現身，仁義潭沙島增加，進水口未見水流，蘭潭岸邊出現乾涸痕跡與沙洲裸露。晨運民眾擔心春雨不來，恐重演限水夢魘。

對此，水利署南區水資源分署說，目前蘭潭與仁義潭聯合供水蓄水率為40.02%，總蓄水量約1353萬立方公尺，水情正常，暫無調整燈號計畫。為穩定供水，嘉義地區每日需水量約31萬立方公尺，透過跨區調度支援，包括自雲林湖山水庫清水溪調度約9萬立方公尺，以及台南曾文及烏山頭水庫系統支援約12萬立方公尺，合計每日調度約21萬立方公尺水源。

外援水量挹注，蘭潭與仁義潭每日出水量控制約10萬立方公尺，降低庫區壓力，延長供水時程，盼撐過枯水期、等待梅雨報到。整體供水穩定，呼籲民眾珍惜水資源，落實節水措施。

入冬以來降雨少，供應民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫水位持續下探，蓄水率快跌破4成。民眾發現蘭潭水庫淹沒區百年巫家古井「露頭」，成為枯水期醒目指標警訊。記者魯永明／攝影
入冬以來降雨少，供應民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫水位持續下探，蓄水率快跌破4成。民眾發現蘭潭水庫淹沒區百年巫家古井「露頭」，成為枯水期醒目指標警訊。記者魯永明／攝影
入冬以來降雨少，供應民生工業用水的蘭潭水庫水位持續下探，蓄水率快跌破4成。記者魯永明／攝影
入冬以來降雨少，供應民生工業用水的蘭潭水庫水位持續下探，蓄水率快跌破4成。記者魯永明／攝影

蘭潭 烏山頭水庫 仁義潭

延伸閱讀

要變天下雨了！ 粉專揭首波春雨此時報到

獨／高雄稻田乾旱、龜裂 杉林農民不滿灌溉缺水赴工作站抗議

嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

南市再生水今年拚每日8.8萬噸 落實1滴水用2次目標

相關新聞

台南運動盛事2026古都馬拉松逾2萬5千人報名 警公布交通管制區域

2026古都馬拉松將於3月1日舉辦，台南市警第四分局將自當日清晨4時起陸續實施交通管制，管制區域涵蓋中西區、南區及安平區...

春雨不來蘭潭淹沒區巫家古井露頭 水情吃緊水利署調度控管出水

春節假期落幕，新春開工上班，嘉義縣市水情讓民眾心頭一緊。入冬以來降雨少，供應民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫水位持續下探，...

嘉市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像進廠美容 今年夏天華麗回歸

嘉義市精神地標中央噴水圓環內的KANO投手吳明捷雕像，自2014年設立至今已守護城市超過10年。嘉義市政府今天宣布，這尊...

阿里山春節人潮翻倍成長…商家業績反腰斬 嘆國旅高住宿費殺雞取卵

2026年春節假期落幕，阿里山地區雖湧入大量觀光人潮，官方數據顯示入園人數較去年翻倍成長，但園區商店街與攤販區，業者卻普...

大甲媽遶境日將出爐 雲林「朝聖大橋」趕進度免繞路

大甲媽祖今年遶境進香日期將於元宵節揭曉，沿途交通動線備受關注。其中，行經雲林縣元長鄉、素有「朝聖大橋」之稱的崙子大橋，正...

嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

嘉義縣政府於今天上午9時舉行新春團拜，現場氣氛喜氣洋洋，縣府中庭高掛「福駒臨嘉嘉家平安」與「黃金十年追求更好」對聯，各局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。