春雨不來蘭潭淹沒區巫家古井露頭 水情吃緊水利署調度控管出水

春節假期落幕，新春開工上班，嘉義縣市水情讓民眾心頭一緊。入冬以來降雨少，供應民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫水位持續下探，蓄水率快跌破4成。民眾發現蘭潭水庫淹沒區百年巫家古井「露頭」，成為枯水期醒目指標警訊。

巫家祖先來自大陸潮州府饒平縣客家族群，早年定居蘭潭小公園下方。日治時期建水庫，聚落土地被徵收淹沒，僅古井枯水浮現水面，彷彿歷史重現。耆老形容，古井冒出水面，代表水位下降，如同日月潭九蛙疊像成為觀察水情指標。不只古井現身，仁義潭沙島增加，進水口未見水流，蘭潭岸邊出現乾涸痕跡與沙洲裸露。晨運民眾擔心春雨不來，恐重演限水夢魘。

對此，水利署南區水資源分署說，目前蘭潭與仁義潭聯合供水蓄水率為40.02%，總蓄水量約1353萬立方公尺，水情正常，暫無調整燈號計畫。為穩定供水，嘉義地區每日需水量約31萬立方公尺，透過跨區調度支援，包括自雲林湖山水庫清水溪調度約9萬立方公尺，以及台南曾文及烏山頭水庫系統支援約12萬立方公尺，合計每日調度約21萬立方公尺水源。