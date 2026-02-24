雲林朝聖大橋趕工 確保大甲媽遶境

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲蔡維斌／雲林報導
雲林縣元長鄉崙子大橋改建工程預計明年中完成，今年三月底前東行線將先完工，確保大甲媽祖遶境可以通行。圖／雲縣交通工務局提供
今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境日期將於元宵節揭曉，其中，路線必經雲林縣元長鄉、素有「朝聖大橋」之稱的崙子大橋，正值改建施工，雲縣交通工務局表示，東行線（往嘉義方向）預計三月底前完工，將開放南北向各一車道與單側人行道，確保遶境去回程交通順暢。

崙子大橋橫跨北港溪，是大甲媽隊伍從元長鄉崙子村進入嘉義縣新港鄉的重要通道，因橋梁老舊、橋面寬度不足及河川治理計畫調整需求，中央與地方攜手耗資十億多元推動改建，二○二三年十一月開工，橋面寬度將由原本七公尺拓寬至十八公尺，預計明年中前全數完工。

雲縣交通工務局長汪令堯說，目前工程進度約五二％，採半半施工方式推進，東行線預計三月底前完成，屆時將開放南北向各一車道供車輛通行，並設置單側人行道，供進香民眾步行使用。另，今年遶境隊伍去回程經過西螺時，將從西螺轉運站開設接駁專車直達斗六火車站，協助信徒銜接鐵路運輸。

雲林糖鐵的復興鐵橋銜接北港女兒橋（圖右）已完工，待該鐵橋後續光環境工程完工，可望八月全線開放通行。記者蔡維斌／攝影
此外，橫跨雲嘉兩縣也是國內僅存最長的台糖五分車運蔗鐵橋「北港復興鐵橋」，一九○九年興建，雲縣府已公告為歷史建築，嘉縣府獲中央挹注一．八億元，舊鐵橋從嘉縣新港板頭厝起，修復橋墩併拓寬成景觀鐵橋步道、銜接至北港女兒橋，完工但尚未開放。

不料春節期間，出現遊客翻越管制門、甚至破壞門鎖登橋，昨女兒橋和新橋銜接口再度封閉管制，許多想登橋的人不得其門而入；雲林縣議員蔡岳儒說，經向嘉縣府確認，後續仍有光環境景觀工程，今年八月可望全線通行，基於安全鐵橋仍暫封閉，呼籲民眾再忍一下，他也將請雲縣府修復北港女兒橋照明設備，確保兩橋通行安全。

