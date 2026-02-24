公共工程遇古蹟 南市擬4策略控管

創校逾百年的台南成功國小，校舍重建遇上古蹟、合約商施工等問題導致工程大幅延宕，有議員認為，市府多次承諾改善卻一再延後，應檢討是否同一承包商承攬過多案件，影響施工效率；市府表示，會評估檢討相關作法。

南市文化局回應，未來公共工程若位在文資高度敏感區，將採取四大方向策略，包括在可行性評估階段編列預算進行歷史研究與試掘；優先評估調整規模或淺層開發等替代方案，從源頭降低停工風險；第二，設計階段導入「長跨距結構」或彈性基礎，減少地底遺構擾動；第三，工程標單獨立編列「施工監看」與「遺構保護」經費，確保承商即時應變；第四，優化文資審議與變更設計流程，提升行政效能以避免工地空轉。

二○二四年三月，監察院對台南市府已知工區範圍內有清代台灣縣署等地下遺構，卻未釐清基地內遺構可能範圍、形制與構造樣式等，未有效督促及控管變更設計進度，致影響學生受教權益及市府施政形象，通過糾正市府。

「二○二四年暑假，市府即坦言工程恐難以如期在當學期完工」，議員蔡宗豪市指府多次承諾改善卻一再延後，質疑是否有包商短時間內承攬過多案件、導致人力與資源分散？儘管工程延誤設有違約罰款機制，但承包商若負荷過重，恐成惡性循環，建議應檢視公共工程發包機制，合理控管承攬量能，確保工程品質與進度。

「此案為特殊個案，並非通案」文化局指出，成功國小發掘出橫跨四百年、從史前到日治的珍貴遺構，市府堅持文資優先，因配合考古調查與變更設計導致工期展延，最終也實現校舍與古蹟共存願景，讓厚重的歷史底蘊化作守護學子成長的活教材。