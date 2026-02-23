文總打造TEAM TAIWAN大遊行 邀國人來嘉義慶元宵

2026台灣燈會「光躍台灣・點亮嘉義」即將於3月3日盛大展開，燈會為期將近兩周，並迎接3月5日開打的2026世界棒球經典賽（WBC）系列賽事，文化總會與嘉義縣政府於燈會期間攜手主辦「TEAM TAIWAN大遊行」。

此次遊行將於3月7日舉辦，於晚間6點45分由嘉義縣燈會現場博愛路出發，再沿著信義一路、太子大道繞行一圈。遊行路線全長將近一公里，超過30組表演隊伍參與其中、幕前幕後破千人，搭配上熱鬧非凡的行進展演，讓整場遊行不只是滿載節慶氛圍，更是兼具視覺與聽覺的多重饗宴。

為增進不同族群的凝聚力及促進多元認同，遊行隊伍劃分為「光躍台灣・點亮嘉義」、「嘉義燈場」、「為台灣加油」、「與世界交朋友」四大主題。

主題一「光躍台灣・點亮嘉義」由紙風車劇團帶領其最具識別性的「雨馬」及朴子太子龍獅戰鼓團為整個遊行隊伍打頭陣，以磅礡氣勢為全台祈福。主題二「嘉義燈場」融合了嘉義地方創生及社區藝文發展組織等。

主題二隊伍包含崙禾美地創生武獅團、嘉義縣水上鄉崎仔頭文化藝術發展協會、鹿草三角社區發展協會開天宮、嘉義青農聯誼會、嘉義民族管弦樂團、雯翔舞團布袋鎮西安社區發展協會東港社區樂齡韻律班、阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、三昧堂創意木偶團隊。

主題三「為台灣加油」契合「TEAM TAIWAN」主旨，結合了最能凝聚人心及帶來幸福感的運動主題，並由不同年齡社團如大崙國小獨輪車隊、全中運加油團、嘉義城市啦啦隊、國體大競藝表演團、鈞傑跆拳道訓練中心、嘉義縣太極拳協會太保分會、CYC1717嘉義縣銀髮街舞團、嘉義縣街舞培訓代表隊、中華職棒應援團，呼應「全民運動」風氣。

文總自去年底公布「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」系列活動，邀請青森當地知名睡魔師團隊駐點嘉義縣製作台灣限定睡魔燈籠，台日深刻情誼與匠人技藝交流，引起全台民眾盛大迴響關注。

此完成後的睡魔燈籠也將加入遊行主題四「與世界交朋友」的行列，與Bloco Força弗莎巴西打擊樂團、印證幸福文化交流舞蹈團、BMG巴米藝術團、李宛儒中東文化藝術團、西川淑敏舞踊知家、德島縣阿波舞協會，以歡快的展演讓此次台灣燈會成為最大國際交流平台。

文總秘書長李厚慶表示，元宵燈會在傳統習俗中象徵著光明與團圓，此次遊行藉由跨族群、跨文化的聯合展演，一定也能激盪出最動人的火花，並由嘉義縣點亮全台。「TEAM TAIWAN大遊行」將於3月7日晚間6點45分由燈會現場博愛路出發，也可透過線上轉播共襄盛舉。