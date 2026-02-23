消費者控南市旅館衛生管理差 市府稽查開罰12萬

有民眾發文指稱，20日入住台南市某旅店一晚要價逾新台幣6000元房間，但衛生管理不佳、體驗極差；台南市觀旅局會同衛生局稽查，要求業者改善缺失，並將開罰12萬元。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，針對近日台南市某旅館發生營業衛生疑慮事件，引發社會及媒體關注，並影響民眾對國旅品質信心，市府已於22日由觀旅局會同衛生局前往現場進行聯合稽查，針對相關缺失逐項查核，並要求業者立即改善。

觀旅局指出，此案另經跨局處聯合稽查及網路蒐集相關事證，已列為重大違規案件，後續將加強稽查頻率及不定期複查，以確保改善措施確實完成及落實。

觀旅局表示，此次事件造成民眾觀感不佳，不僅對台南整體觀光形象及國旅品質產生負面影響，也可能波及其他合法旅宿業者共同商譽與營運權益，為維護市場秩序及多數守法業者權益，觀旅局將依發展觀光條例相關規定，以損害國家利益等情節，裁處12萬元罰鍰。

觀旅局強調，未來將持續加強稽查作為與跨局處合作機制，強化網路輿情掌握與即時查處能量，確保旅宿環境安全與衛生品質。

日前有民眾透過社群媒體發文表示，20日入住台南某旅店房價6250元（含停車400元）房間，在大廳等候入住時，發現地上有2隻蟑螂屍體，直到退房時仍在原位，入房發現全身鏡有大塊油漬未清潔，陽台有裝水寶特瓶並插香菸在內，浴巾毛巾皆有明顯褐色污漬，且都呈潮濕狀態，體驗觀感極差。

業者則在民眾發文下方留言回應，對於清潔管理未完全落實情況，已啟動內部檢視與流程優化，強化房況檢查標準與現場管理，確保服務流程更加完善。