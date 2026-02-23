嘉市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像進廠美容 今年夏天華麗回歸

嘉義市精神地標中央噴水圓環內的KANO投手吳明捷雕像，自2014年設立至今已守護城市超過10年。嘉義市政府今天宣布，這尊由雕塑家蒲浩明打造的作品，將於2月26日暫時卸下球衣，由原創團隊進行深度保養與維修。施工期間噴水圓環周邊交通不封閉，市府呼籲行經車輛減速慢行，並遵循現場義交指揮。

黃敏惠表示，中央噴水池是嘉義市民主與進步的象徵，KANO雕像更是連結棒球原鄉與市民情感的關鍵。吳明捷10年來無論烈日、寒流或風災始終屹立不搖，為了讓這份熱血延續到下一個世代，市府在年後啟動修復工程，這不僅是結構安全加強，也是對藝術與歷史精神的尊重。

黃敏惠說，這次進廠是為雕像進行全身美容，讓王牌投手以煥然一新的狀態示人。今年夏天蟬鳴響起時，最強王牌將以更璀璨的姿態重新站上投手丘，為這座城市投出最熱血的一球。