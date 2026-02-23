快訊

嘉市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像進廠美容 今年夏天華麗回歸

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市中央噴水圓環施工不封路，吳明捷雕像將暫時告別投手丘維修。記者李宗祐／攝影
嘉義市中央噴水圓環施工不封路，吳明捷雕像將暫時告別投手丘維修。記者李宗祐／攝影

嘉義市精神地標中央噴水圓環內的KANO投手吳明捷雕像，自2014年設立至今已守護城市超過10年。嘉義市政府今天宣布，這尊由雕塑家蒲浩明打造的作品，將於2月26日暫時卸下球衣，由原創團隊進行深度保養與維修。施工期間噴水圓環周邊交通不封閉，市府呼籲行經車輛減速慢行，並遵循現場義交指揮。

黃敏惠表示，中央噴水池是嘉義市民主與進步的象徵，KANO雕像更是連結棒球原鄉與市民情感的關鍵。吳明捷10年來無論烈日、寒流或風災始終屹立不搖，為了讓這份熱血延續到下一個世代，市府在年後啟動修復工程，這不僅是結構安全加強，也是對藝術與歷史精神的尊重。

黃敏惠說，這次進廠是為雕像進行全身美容，讓王牌投手以煥然一新的狀態示人。今年夏天蟬鳴響起時，最強王牌將以更璀璨的姿態重新站上投手丘，為這座城市投出最熱血的一球。

建設處長羅資政說明，本次保養重點在於雕像結構安全檢查及翻銅換裝，並同步整理噴水池機電設備。施工過程將依照核定交通維持計畫進行。市府邀請全體市民共同見證這場華麗轉身，在修整中蓄積能量，迎接王者回歸的時刻。

嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神。圖／嘉義市政府提供
守護嘉義市超過10年 KANO投手雕像26日啟動深度保養與結構加強。記者李宗祐／攝影
守護嘉義市超過10年 KANO投手雕像26日啟動深度保養與結構加強。記者李宗祐／攝影
嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神，施工不封路。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神，施工不封路。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府攜手蒲浩明團隊修復KANO雕像，延續棒球原鄉永不放棄精神。圖／嘉義市政府提供

嘉義 圓環 黃敏惠

