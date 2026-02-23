聽新聞
0:00 / 0:00
嘉市噴水圓環KANO投手吳明捷雕像進廠美容 今年夏天華麗回歸
嘉義市精神地標中央噴水圓環內的KANO投手吳明捷雕像，自2014年設立至今已守護城市超過10年。嘉義市政府今天宣布，這尊由雕塑家蒲浩明打造的作品，將於2月26日暫時卸下球衣，由原創團隊進行深度保養與維修。施工期間噴水圓環周邊交通不封閉，市府呼籲行經車輛減速慢行，並遵循現場義交指揮。
黃敏惠表示，中央噴水池是嘉義市民主與進步的象徵，KANO雕像更是連結棒球原鄉與市民情感的關鍵。吳明捷10年來無論烈日、寒流或風災始終屹立不搖，為了讓這份熱血延續到下一個世代，市府在年後啟動修復工程，這不僅是結構安全加強，也是對藝術與歷史精神的尊重。
黃敏惠說，這次進廠是為雕像進行全身美容，讓王牌投手以煥然一新的狀態示人。今年夏天蟬鳴響起時，最強王牌將以更璀璨的姿態重新站上投手丘，為這座城市投出最熱血的一球。
建設處長羅資政說明，本次保養重點在於雕像結構安全檢查及翻銅換裝，並同步整理噴水池機電設備。施工過程將依照核定交通維持計畫進行。市府邀請全體市民共同見證這場華麗轉身，在修整中蓄積能量，迎接王者回歸的時刻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。