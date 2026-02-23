阿里山春節人潮翻倍成長…商家業績反腰斬 嘆國旅高住宿費殺雞取卵

2026年春節假期落幕，阿里山地區雖湧入大量觀光人潮，官方數據顯示入園人數較去年翻倍成長，但園區商店街與攤販區，業者卻普遍面臨業績下滑、消費力疲軟的經濟困局。商店街簡姓店家表示，雖然遊客人數增加，但今年營業額甚至不到去年一半，國旅住宿費用偏高與客源結構改變，已直接衝擊在地觀光產業，呼籲政府應重視高房價對地方經濟的負面影響。

林業署嘉義分署統計，今年春節阿里山國家森林遊樂區入園達4萬5千人，較去年的3萬3千人 成長136%；阿里山國家風景區管理處也指出，包含達娜伊谷、阿里山森林遊樂區、圓潭生態園區、觸口遊客中心、文峰遊客中心及梅山太平雲梯，遊客數共計8萬6千402人，較去年成長125.78%。

盡管數據亮眼，簡姓店家指出，國人因不滿高昂住宿費而選擇出國，留在國內的客群消費趨於兩極化，甚至流傳一個笑話「沒錢的人出國、有錢的人島內旅遊」。交通部數據未能反映基層商家的實際營收落差，令業者深感無奈。

攤販區姚姓業者說，初一到初三的遊客幾乎有三分之二是外籍移工，由於移工多半利用年假上山踏青，消費習慣相對節儉，熱銷商品主要為200元以下的平價紀念品。他表示，目前阿里山知名飯店房價動輒1萬8千元起跳，過高的住宿負擔削弱了遊客在園區內的購買力，他憂心，若房價持續缺乏管理，阿里山恐步上墾丁後塵，陷入殺雞取卵的觀光危機，進而重創整體旅遊產業收入。