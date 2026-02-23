臺南親子悠遊館新春登場

照片取自臺南市政府

臺南市政府為持續打造友善育兒城市，積極建構完善托育支持網絡，目前已於新市、安平、佳里、仁德、新營、東區、麻豆、善化、歸仁、南區、鹽水、七股及北區等13個行政區設置親子悠遊館，各館依在地特色規劃主題空間，提供安全、舒適且富含教育意義的親子活動場域。適逢春節連假，各親子館於大年初五起全面開館服務。

臺南市長黃偉哲表示，市府秉持「獎勵生、協助養、好好教」施政理念，持續擴充公共托育與親子服務據點，目前全市已設置4處公設民營托嬰中心、13處社區公共托育家園及13處親子悠遊館，提供多元且可近性的育兒支持服務。未來亦將陸續於永康、白河、新市、安南、北區、善化及麻豆等行政區新增托育服務據點，全面強化家庭支持系統與親子互動品質，讓家長在生養教過程中獲得更穩定的後盾。

社會局長郭乃文表示，臺南市各親子悠遊館每年吸引逾36萬人次入館使用服務，除提供親子活動、親職講座、外展服務車、早療諮詢及感統遊戲體驗外，也結合托育照顧諮詢與社區資源連結，強化在地托育量能，部分館舍並提供臨時托育服務，陪伴家庭穩定成長。迎接115年農曆新年，各館於春節前後規劃多元應景活動，讓孩子在歡樂氛圍中認識年節文化、增進親子互動。

本次新春活動內容豐富多元，臺南市兒童福利服務中心推出「鞭炮拼貼畫」及「我會畫春聯」；善化館安排體能與台語繪本及親子食作體驗；歸仁館規劃擲筊遊戲與新春DIY；新營館辦理外展跑跳活動；七股館推出舞龍手作與料理體驗；鹽水館以生肖繪本及創作傳遞文化；東區館舉辦敲鑼打鼓迎新春；仁德、南區、安平及北區館亦安排繪本故事、律動與節慶互動活動，部分館舍另提供完成打卡即可兌換新年小禮物，增添兒童參與樂趣。

