嘉市新春團拜 黃敏惠籲中央全額負擔鐵路高架化及推動高鐵輕軌

嘉義市政府與南區國稅局嘉義市分局今天在市府1樓中庭舉辦2026年新春團拜，互道恭喜氣氛熱絡。市長黃敏惠表示，每年開春首日透過團拜凝聚情誼，未來市政仍需中央與地方合作，精進教育、醫療及基礎建設，並呼籲中央正視地方需求，全額負擔鐵路高架化經費及加速推動高鐵聯外輕軌。

黃敏惠表示，回顧過去一年，嘉義市面臨國際關稅變動與丹娜絲颱風挑戰；市府推動振興經濟計畫，在不舉債前提下運用歲計賸餘，加碼普發市民現金6000元，並推出消費滿額兌換600元商圈夜市券，將動能留在在地。黃敏惠說，市府會將有限資源妥善運用於民生需求，讓市民期待化為幸福感。

國稅局嘉義市分局長李永聖表示，2025年全國稅收出現5年來首次短徵，缺口超過500億元，嘉義市國稅稅收實徵數達113億元，年成長2.24%，為南區國稅局轄下6名縣市中唯一正成長的城市。李永聖說，市府團隊拚經濟有目共睹，透過美食與觀光行銷吸引人潮，帶動餐飲與零售業績，進而反映於稅收成果。