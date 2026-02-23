快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

嘉市新春團拜 黃敏惠籲中央全額負擔鐵路高架化及推動高鐵輕軌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
2026年開春首日嘉義市政府與各界於市府大廳共聚拜年，現場紅毯與花卉布置充滿喜氣，象徵各界在新的一年持續為城市發展努力。圖／嘉義市政府提供
2026年開春首日嘉義市政府與各界於市府大廳共聚拜年，現場紅毯與花卉布置充滿喜氣，象徵各界在新的一年持續為城市發展努力。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府與南區國稅局嘉義市分局今天在市府1樓中庭舉辦2026年新春團拜，互道恭喜氣氛熱絡。市長黃敏惠表示，每年開春首日透過團拜凝聚情誼，未來市政仍需中央與地方合作，精進教育、醫療及基礎建設，並呼籲中央正視地方需求，全額負擔鐵路高架化經費及加速推動高鐵聯外輕軌。

黃敏惠表示，回顧過去一年，嘉義市面臨國際關稅變動與丹娜絲颱風挑戰；市府推動振興經濟計畫，在不舉債前提下運用歲計賸餘，加碼普發市民現金6000元，並推出消費滿額兌換600元商圈夜市券，將動能留在在地。黃敏惠說，市府會將有限資源妥善運用於民生需求，讓市民期待化為幸福感。

國稅局嘉義市分局長李永聖表示，2025年全國稅收出現5年來首次短徵，缺口超過500億元，嘉義市國稅稅收實徵數達113億元，年成長2.24%，為南區國稅局轄下6名縣市中唯一正成長的城市。李永聖說，市府團隊拚經濟有目共睹，透過美食與觀光行銷吸引人潮，帶動餐飲與零售業績，進而反映於稅收成果。

今天團拜活動由市長黃敏惠率領市府團隊，與分局長李永聖及各級民意代表、宗教與工商團體、里長及校長等多人齊聚，並由阿薩樂團演唱新春組曲揭幕，展現各界攜手合作，朝向經濟、社會與環境永續目標邁進。

嘉義市政府今天在市府中庭舉辦2026年新春團拜，市長黃敏惠率領市府團隊與各界代表齊聚一堂互道恭喜，展現攜手合作拚經濟的熱絡氣氛。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天在市府中庭舉辦2026年新春團拜，市長黃敏惠率領市府團隊與各界代表齊聚一堂互道恭喜，展現攜手合作拚經濟的熱絡氣氛。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 稅收

延伸閱讀

馬上有錢花 黃敏惠揭曉馬年小提燈「馬上熊賀」限量開搶

賴總統嘉義拜年宣示經濟成長信心 黃敏惠引星雲名言盼朝野和諧

藍營嘉市長參選人翁壽良打「接班牌」 延續黃敏惠路線

嘉市藍營黃家第三代跨足政壇 黃敏惠姪子選西區議員選情掀震盪

相關新聞

開學第一天就開炮！黃偉哲再批：免費營養午餐拖垮教育預算

馬年開工、開學日，台南市長黃偉哲今早出席成功國小返校「回家儀式」，勉勵學子收心學習，不過，談到市府教育投資與財政現況時，...

嘉市新春團拜 黃敏惠籲中央全額負擔鐵路高架化及推動高鐵輕軌

嘉義市政府與南區國稅局嘉義市分局今天在市府1樓中庭舉辦2026年新春團拜，互道恭喜氣氛熱絡。市長黃敏惠表示，每年開春首日...

敏惠醫專YouBike今啟用 緊鄰柳營國中也受惠

台南柳營敏惠醫專爭取公共自行車（YouBike）多時，在各界奔走今天辦理啟用儀式，且相鄰的柳營國中也受惠，未來就學更便捷...

台南連四年 春節旅遊破千萬人次

台南行春正流行！2026丙午馬年九天連假劃下完美句點，台南觀光市場展現無限魅力。根據市府觀光旅遊局最新統計，春節期間台南...

大甲媽遶境日將出爐 雲林「朝聖大橋」趕進度免繞路

大甲媽祖今年遶境進香日期將於元宵節揭曉，沿途交通動線備受關注。其中，行經雲林縣元長鄉、素有「朝聖大橋」之稱的崙子大橋，正...

嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

嘉義縣政府於今天上午9時舉行新春團拜，現場氣氛喜氣洋洋，縣府中庭高掛「福駒臨嘉嘉家平安」與「黃金十年追求更好」對聯，各局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。