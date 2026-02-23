敏惠醫專YouBike今啟用 緊鄰柳營國中也受惠
台南柳營敏惠醫專爭取公共自行車（YouBike）多時，在各界奔走今天辦理啟用儀式，且相鄰的柳營國中也受惠，未來就學更便捷。
包括敏惠醫專校長孫逸民、柳營區長劉發仲、柳營國中校長蔡淑芬等人出席啟用儀式，現場師生與地方鄉親見證完成揭牌與試騎儀式，象徵校園與社區攜手打造低碳便捷交通新里程。劉發仲說，公所持續協助推動與動優化公共建設，透過公共自行車系統完善交通網絡，帶動地方發展。
學生們說，以往步行前往柳營火車站得至少10分鐘以上，設立YouBike後，往來柳營火車站更加便利，可說是最貼身又實際的交通工具。
孫逸民表示，YouBike設站不僅提升師生通勤便利性，也鼓勵以自行車取代機車，實踐節能減碳與健康生活理念。蔡淑芬指出，柳營國中鄰近設站，結合社區資源嘉惠兩校師生及里民交通便利，讓學生從日常生活中培養環保意識。
