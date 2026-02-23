台南連四年 春節旅遊破千萬人次

快訊

經濟日報／ 吳秉鍇／台南即時報導
根據台南市府觀光旅遊局最新統計，春節期間台南累計吸引逾1,300 萬人次到訪，創下連續四年春節旅遊人次突破千萬的紀錄。照片／台南市府提供
台南行春正流行！2026丙午馬年九天連假劃下完美句點，台南觀光市場展現無限魅力。根據市府觀光旅遊局最新統計，春節期間台南累計吸引逾1,300 萬人次到訪，創下連續四年春節旅遊人次突破千萬的紀錄。

台南市長黃偉哲表示，感謝所有在春節期間堅守崗位的觀光產業夥伴與第一線服務人員，從交通接駁、景點維護到旅宿接待，大家共同守護台南旅遊品質，讓國內外遊客都能在安心、舒適的環境下，感受台南獨有的慢活節奏。雖然春節長假暫告一段落，但台南的熱鬧才正要轉場！緊接著登場的元宵慶典、鹽水蜂炮與璀璨煙火，將「馬」不停蹄地接續旅遊熱度。

觀光旅遊局林國華局長表示，根據台南市政府觀光旅遊局景點遊客人次統計，今年春節連假整體遊客人次相較去年成長逾25%，初一到初五都是熱門高峰時段，參拜祈福、採買年貨及踏青旅遊人潮湧入台南。

市區老街與商圈人潮滿滿，從安平、新化、鹽水與菁寮等歷史街區，到國華海安河樂商圈、孔廟文化園區與赤崁古蹟園區周邊，以及小西門商圈、南紡購物中心、臺南市立圖書館新總館、大臺南會展中心及三井OUTLET周邊等新興城市節點，春節9天累計吸引逾310萬人次走訪，遊客穿梭於古蹟巷弄與美食市集之間，體驗臺南獨有的年節氛圍與城市魅力。

在親子旅遊、戶外休閒與博物館景點方面，山海線景區同樣表現亮眼。關子嶺風景區、梅嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤、烏山頭風景區、尖山埤渡假村及隆田文化資產教育園區等自然與文化景點，以及頑皮世界、十鼓仁糖文創園區、左鎮化石園區、臺南市美術館、臺灣歷史博物館與奇美博物館等室內場館，搭配漁光島、黃金海岸、北門遊客中心、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田與四草綠色隧道等濱海景點，9天連假共吸引逾172萬人次造訪，展現臺南多元旅遊面貌。

各大寺廟在春節假期香火更為鼎盛、信眾絡繹不絕，包含南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、鹽水武廟、新營太子宮、大天后宮、白河崁頂福安宮、白河碧雲寺、白河大仙寺、學甲慈濟宮、麻豆代天府、麻豆海埔池王府、佳里金唐殿、楠西玄空法寺、噶瑪噶居寺、關廟山西宮、三寮灣東隆宮、鹿耳門天后宮、安平開台天后宮、玉皇宮及台灣首廟天壇等廟宇，累計吸引逾740萬人次參拜祈福，展現台南深厚的宗教文化魅力。

觀光旅遊局表示，全球訓練家期盼的「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」在春節最後三天引爆熱潮，訓練家捕捉寶可夢的身影遍布台南都會公園、城市街角與景點周邊，加上夜間新營波光節、鹽水月津港燈節及龍崎空山祭等燈會光節活動，都在春節期間吸引許多民眾，春節期間有逾107萬人次參觀。緊接而來的元宵佳節，將有鹿耳門聖母廟高空煙火秀及鹽水蜂炮等傳統慶典，讓年後臺南依然充滿節慶亮點與觀光話題，歡迎全國及國際旅客把握展期與活動檔期，持續走訪臺南，感受這座城市融合歷史、人情味與節慶魅力的獨特風景。

