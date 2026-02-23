快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

大甲媽遶境日將出爐 雲林「朝聖大橋」趕進度免繞路

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣元長鄉崙子大橋改建工程預計明年中完工，今年三月底前東行線將先行完工，確保大甲媽祖遶境可以通行。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣元長鄉崙子大橋改建工程預計明年中完工，今年三月底前東行線將先行完工，確保大甲媽祖遶境可以通行。圖／雲林縣交通工務局提供

大甲媽祖今年遶境進香日期將於元宵節揭曉，沿途交通動線備受關注。其中，行經雲林縣元長鄉、素有「朝聖大橋」之稱的崙子大橋，正值改建施工期間，能否順利通行引發地方關切。雲林縣交通工務局表示，東行線（往嘉義方向）預計3月底前完工，將開放南北向各一車道與單側人行道，確保遶境去回程交通順暢。

崙子大橋橫跨北港溪，是大甲鎮瀾宮媽祖遶境隊伍自元長鄉崙子村進入嘉義縣新港鄉的重要通道，長年承載龐大人流車潮。因橋梁老舊、橋面寬度不足及河川治理計畫調整需求，中央與地方攜手推動改建工程，2023年11月27日開工，總經費約10.21億元，橋面寬度將由原本7公尺拓寬至18公尺，預計明年中前全數完工。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，目前工程進度約達52％，採半半施工方式推進。東行線預計今年3月底前完成，屆時將開放南北向各一車道供車輛通行，並設置單側人行道，供進香民眾步行使用。他強調，「進香路線不受工程影響」，請信眾安心。

因應遶境期間大量信徒湧入，且有民眾反映夜間大眾運輸班次不足，縣府前年起即規畫接駁措施。今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境隊伍去回程經過西螺時，將自西螺轉運站開設接駁專車直達斗六火車站，協助民眾銜接鐵路運輸。

此外，白沙屯拱天宮媽祖將於4月12日至20日前往北港進香，去年人潮踴躍，縣府與北港鎮公所提供接駁服務，今年也提前規畫接駁服務，待進香隊伍抵達北港時，將自北港1911好庫文化產業園區開設接駁車，分別銜接太保高鐵站及民雄火車站，具體接駁方式與班次時間將另行公告。

雲林縣元長鄉崙子大橋改建工程預計明年中完工，今年三月底前東行線將先行完工，確保大甲媽祖遶境可以通行。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣元長鄉崙子大橋改建工程預計明年中完工，今年三月底前東行線將先行完工，確保大甲媽祖遶境可以通行。圖／雲林縣交通工務局提供

大甲媽祖 遶境 北港 進香 雲林

延伸閱讀

狗狗從雲林高樓墜地重傷 疑飼主吵架被拋陷羅生門…網痛罵：喪心病狂

雲林口湖水產將有濕地保育標章 遊客選購「濕地」品牌更有感

雲林草嶺石壁櫻花大爆發 今單日遊客上看萬人、228連假訂房全滿

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

相關新聞

開學第一天就開炮！黃偉哲再批：免費營養午餐拖垮教育預算

馬年開工、開學日，台南市長黃偉哲今早出席成功國小返校「回家儀式」，勉勵學子收心學習，不過，談到市府教育投資與財政現況時，...

大甲媽遶境日將出爐 雲林「朝聖大橋」趕進度免繞路

大甲媽祖今年遶境進香日期將於元宵節揭曉，沿途交通動線備受關注。其中，行經雲林縣元長鄉、素有「朝聖大橋」之稱的崙子大橋，正...

嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

嘉義縣政府於今天上午9時舉行新春團拜，現場氣氛喜氣洋洋，縣府中庭高掛「福駒臨嘉嘉家平安」與「黃金十年追求更好」對聯，各局...

台南市警局人事異動 17警官2月25日就任

台南市警察局今天發布17名三線一星與二線四星警官人事升遷調整，其中督察郭乃榮調任後勤科長；督察劉錦堂調任法制室主任；督察...

開學了！黃偉哲巡視校園提醒勤洗手落實防疫

各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲今一早前往新營區新民國小迎接學生返校上課，視察校園防疫措施與交通安全執行情形，提醒小朋...

南市學甲東陽市地重劃逾半數地主同意 預估3年後完成

台南市政府針對公保地解編推動學甲區東陽市地重劃，目前已獲逾半地主同意，市府將加速辦理重劃報核作業，預估3年後完成，可望帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。