大甲媽遶境日將出爐 雲林「朝聖大橋」趕進度免繞路
大甲媽祖今年遶境進香日期將於元宵節揭曉，沿途交通動線備受關注。其中，行經雲林縣元長鄉、素有「朝聖大橋」之稱的崙子大橋，正值改建施工期間，能否順利通行引發地方關切。雲林縣交通工務局表示，東行線（往嘉義方向）預計3月底前完工，將開放南北向各一車道與單側人行道，確保遶境去回程交通順暢。
崙子大橋橫跨北港溪，是大甲鎮瀾宮媽祖遶境隊伍自元長鄉崙子村進入嘉義縣新港鄉的重要通道，長年承載龐大人流車潮。因橋梁老舊、橋面寬度不足及河川治理計畫調整需求，中央與地方攜手推動改建工程，2023年11月27日開工，總經費約10.21億元，橋面寬度將由原本7公尺拓寬至18公尺，預計明年中前全數完工。
雲林縣交通工務局長汪令堯指出，目前工程進度約達52％，採半半施工方式推進。東行線預計今年3月底前完成，屆時將開放南北向各一車道供車輛通行，並設置單側人行道，供進香民眾步行使用。他強調，「進香路線不受工程影響」，請信眾安心。
因應遶境期間大量信徒湧入，且有民眾反映夜間大眾運輸班次不足，縣府前年起即規畫接駁措施。今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境隊伍去回程經過西螺時，將自西螺轉運站開設接駁專車直達斗六火車站，協助民眾銜接鐵路運輸。
此外，白沙屯拱天宮媽祖將於4月12日至20日前往北港進香，去年人潮踴躍，縣府與北港鎮公所提供接駁服務，今年也提前規畫接駁服務，待進香隊伍抵達北港時，將自北港1911好庫文化產業園區開設接駁車，分別銜接太保高鐵站及民雄火車站，具體接駁方式與班次時間將另行公告。
