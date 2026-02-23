快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

聽新聞
0:00 / 0:00

開學第一天就開炮！黃偉哲再批：免費營養午餐拖垮教育預算

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（前）今早出席成功國小返校「回家儀式」時，談及市府教育投資與財政現況時，黃偉哲再批營養午餐全面免費等「奇怪政策」。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（前）今早出席成功國小返校「回家儀式」時，談及市府教育投資與財政現況時，黃偉哲再批營養午餐全面免費等「奇怪政策」。記者萬于甄／攝影

馬年開工、開學日，台南市長黃偉哲今早出席成功國小返校「回家儀式」，勉勵學子收心學習，不過，談到市府教育投資與財政現況時，黃偉哲話鋒一轉，直言營養午餐全面免費等部分「奇怪政策」，對教育預算造成排擠，讓台南教育軟硬體升級步伐「本來可以更快」。

黃偉哲指出，儘管市府財政相當吃緊，仍額外投入2.7億元建置AI與科技教育平台，並配合中央「生生有平板」政策，完善相關數位學習載具；目前教育預算正面臨嚴重排擠效應，資源分配壓力日益沉重。

他直言，受其他縣市影響推動的「營養午餐全面免費」政策，每年約需支出16億元，已大幅排擠科技教育、基礎教育及校舍整建經費，拖慢教育升級腳步。黃偉哲強調，若非這些政策影響，台南教育環境的改善進度本可更快，但市府不會因此氣餒，也不會因財政困難而停下腳步。

針對重大市政建設，黃偉哲表示，捷運建設、鐵路地下化及校舍與地方基礎建設，未來都將進入關鍵期。即使財政壓力沉重，市府仍將在有限資源中尋求平衡，「必要時也會負債去做」，力保城市發展與科技教育持續推進，不讓台南在城市競爭中落後。

黃偉哲 財政 營養午餐 壓力 台南

延伸閱讀

開學了！黃偉哲巡視校園提醒勤洗手落實防疫

台南擴大再生水供應 每日8.8萬噸擴廠工程全面啟動

黃偉哲快閃西港市場發市場券 「銅板價」帶動傳統市場買氣

影／吐一吐就好...武廟主委嘔吐噴濺到賴總統 致歉：忍不住 歹勢啦！

相關新聞

開學第一天就開炮！黃偉哲再批：免費營養午餐拖垮教育預算

馬年開工、開學日，台南市長黃偉哲今早出席成功國小返校「回家儀式」，勉勵學子收心學習，不過，談到市府教育投資與財政現況時，...

嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

嘉義縣政府於今天上午9時舉行新春團拜，現場氣氛喜氣洋洋，縣府中庭高掛「福駒臨嘉嘉家平安」與「黃金十年追求更好」對聯，各局...

台南市警局人事異動 17警官2月25日就任

台南市警察局今天發布17名三線一星與二線四星警官人事升遷調整，其中督察郭乃榮調任後勤科長；督察劉錦堂調任法制室主任；督察...

開學了！黃偉哲巡視校園提醒勤洗手落實防疫

各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲今一早前往新營區新民國小迎接學生返校上課，視察校園防疫措施與交通安全執行情形，提醒小朋...

南市學甲東陽市地重劃逾半數地主同意 預估3年後完成

台南市政府針對公保地解編推動學甲區東陽市地重劃，目前已獲逾半地主同意，市府將加速辦理重劃報核作業，預估3年後完成，可望帶...

星期評論／執行廢土交換 南市府須守住管理底線

台南市政府推出首創「營建剩餘土方去化交換」模式，直擊國內土方去化量能不足的癥結點，為延燒多時的土方之亂提供一條可能解方，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。