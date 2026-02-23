開學第一天就開炮！黃偉哲再批：免費營養午餐拖垮教育預算

馬年開工、開學日，台南市長黃偉哲今早出席成功國小返校「回家儀式」，勉勵學子收心學習，不過，談到市府教育投資與財政現況時，黃偉哲話鋒一轉，直言營養午餐全面免費等部分「奇怪政策」，對教育預算造成排擠，讓台南教育軟硬體升級步伐「本來可以更快」。

黃偉哲指出，儘管市府財政相當吃緊，仍額外投入2.7億元建置AI與科技教育平台，並配合中央「生生有平板」政策，完善相關數位學習載具；目前教育預算正面臨嚴重排擠效應，資源分配壓力日益沉重。

他直言，受其他縣市影響推動的「營養午餐全面免費」政策，每年約需支出16億元，已大幅排擠科技教育、基礎教育及校舍整建經費，拖慢教育升級腳步。黃偉哲強調，若非這些政策影響，台南教育環境的改善進度本可更快，但市府不會因此氣餒，也不會因財政困難而停下腳步。

針對重大市政建設，黃偉哲表示，捷運建設、鐵路地下化及校舍與地方基礎建設，未來都將進入關鍵期。即使財政壓力沉重，市府仍將在有限資源中尋求平衡，「必要時也會負債去做」，力保城市發展與科技教育持續推進，不讓台南在城市競爭中落後。