嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

嘉義縣政府於今天上午9時舉行新春團拜，現場氣氛喜氣洋洋，縣府中庭高掛「福駒臨嘉嘉家平安」與「黃金十年追求更好」對聯，各局處主管身著淡橘色外套出席。這也是縣長翁章梁任內最後一次主持新春團拜，他勾勒嘉義縣邁向「農工科技大縣」的發展藍圖，強調2025年至2035年將是嘉義發展最關鍵的黃金十年，期勉市府人員解決交通供水壓力促進成長。

翁章梁表示，嘉義正站在全新起跑點，嘉義科學園區二期環評已於2月4日正式通過，預計2026年上半年動土，將引進台積電先進封裝廠及AI、量子等新興科技，完工後可增加2100億元產值。此外，華泰名品城Outlet也已動土，未來將形成全新商業聚落。在無人機產業方面，縣府持續推動亞創中心與民雄航太園區，讓嘉義成為亞洲無人機重鎮。

翁章梁說，嘉義正在進步，到各地發紅包時都能感受到民眾的喜悅。今年正式邁入黃金十年的第二年，未來8年將有更多投資與建設進入嘉義。不過發展也帶來成長壓力，例如須解決供水與交通塞車問題。他勉勵公務員在充滿希望的時刻，共同帶動嘉義的總體發展，讓今年成為成果豐碩的一年。