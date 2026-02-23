快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉縣府新春團拜喜迎馬年，翁章梁擘劃黃金十年農工大縣藍圖。記者李宗祐／攝影
嘉縣府新春團拜喜迎馬年，翁章梁擘劃黃金十年農工大縣藍圖。記者李宗祐／攝影

嘉義縣政府於今天上午9時舉行新春團拜，現場氣氛喜氣洋洋，縣府中庭高掛「福駒臨嘉嘉家平安」與「黃金十年追求更好」對聯，各局處主管身著淡橘色外套出席。這也是縣長翁章梁任內最後一次主持新春團拜，他勾勒嘉義縣邁向「農工科技大縣」的發展藍圖，強調2025年至2035年將是嘉義發展最關鍵的黃金十年，期勉市府人員解決交通供水壓力促進成長。

翁章梁表示，嘉義正站在全新起跑點，嘉義科學園區二期環評已於2月4日正式通過，預計2026年上半年動土，將引進台積電先進封裝廠及AI、量子等新興科技，完工後可增加2100億元產值。此外，華泰名品城Outlet也已動土，未來將形成全新商業聚落。在無人機產業方面，縣府持續推動亞創中心與民雄航太園區，讓嘉義成為亞洲無人機重鎮。

翁章梁說，嘉義正在進步，到各地發紅包時都能感受到民眾的喜悅。今年正式邁入黃金十年的第二年，未來8年將有更多投資與建設進入嘉義。不過發展也帶來成長壓力，例如須解決供水與交通塞車問題。他勉勵公務員在充滿希望的時刻，共同帶動嘉義的總體發展，讓今年成為成果豐碩的一年。

除了產業布局，嘉義縣今年將迎來多項重大活動。2026台灣燈會將於3月3日至3月15日登場，以「光躍台灣、點亮嘉義」為主題，展出包括大阪世博會「TECH WORLD台灣館」及日本「青森睡魔」等特色燈區。隨後於4月18日至23日舉辦全國中等學校運動會，屆時將有21項賽事，預計吸引約1萬8000名參與人次，展現城市運動魅力。

嘉義縣政府今天舉行新春團拜，縣府局處主管身穿燈會特製淡橘色外套一片橘海，喜氣洋洋。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府今天舉行新春團拜，縣府局處主管身穿燈會特製淡橘色外套一片橘海，喜氣洋洋。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁率縣府一級主管新春團拜。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁率縣府一級主管新春團拜。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁以點燈儀式祝福新春幸福順利。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁以點燈儀式祝福新春幸福順利。記者李宗祐／攝影

嘉義 翁章梁 科學園區

延伸閱讀

樸仔媽化身睡魔…青森職人跨海操刀 台灣燈會掀台日宗教藝術對話

賴總統總統春節慰勉嘉義縣警察同仁 將調高警勤加給鼓舞士氣

2026台灣燈會瑪利歐燈區亮相 打造10公尺主燈、無敵星

嘉縣警點亮少年光明燈方案滿2年 14業者與25少年共創重生契機

相關新聞

開學第一天就開炮！黃偉哲再批：免費營養午餐拖垮教育預算

馬年開工、開學日，台南市長黃偉哲今早出席成功國小返校「回家儀式」，勉勵學子收心學習，不過，談到市府教育投資與財政現況時，...

嘉義縣邁入發展關鍵期 翁章梁團拜期勉解決交通、供水壓力

嘉義縣政府於今天上午9時舉行新春團拜，現場氣氛喜氣洋洋，縣府中庭高掛「福駒臨嘉嘉家平安」與「黃金十年追求更好」對聯，各局...

台南市警局人事異動 17警官2月25日就任

台南市警察局今天發布17名三線一星與二線四星警官人事升遷調整，其中督察郭乃榮調任後勤科長；督察劉錦堂調任法制室主任；督察...

開學了！黃偉哲巡視校園提醒勤洗手落實防疫

各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲今一早前往新營區新民國小迎接學生返校上課，視察校園防疫措施與交通安全執行情形，提醒小朋...

南市學甲東陽市地重劃逾半數地主同意 預估3年後完成

台南市政府針對公保地解編推動學甲區東陽市地重劃，目前已獲逾半地主同意，市府將加速辦理重劃報核作業，預估3年後完成，可望帶...

星期評論／執行廢土交換 南市府須守住管理底線

台南市政府推出首創「營建剩餘土方去化交換」模式，直擊國內土方去化量能不足的癥結點，為延燒多時的土方之亂提供一條可能解方，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。