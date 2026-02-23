台南市警局人事異動 17警官2月25日就任

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警察局指出，局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局指出，局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會。記者袁志豪／翻攝

台南警察局今天發布17名三線一星與二線四星警官人事升遷調整，其中督察郭乃榮調任後勤科長；督察劉錦堂調任法制室主任；督察朱恩鋭調任行政科長；婦幼警察隊長陳佩鈴調任佳里分局副分局長；交通警察大隊副大隊長黃筱寧調任婦幼隊長，均於2月25日到任。

台南市警察局指出，因應現有職缺及現階段治安、交通工作需要，經局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會；經與會人員充分討論，依適任人員之品德操守、工作表現、職務歷練及陞遷積分等通盤檢討，相關職務調整如下：

1.督察室督察郭乃榮，調任後勤科科長。

2.督察室督察劉錦堂，調任法制室主任。

3.督察室督察朱恩鋭，調任行政科科長。

4.主任秘書室秘書許文瑞，調任保防科專員。

5.永康分局副分局長楊富仁，調陞督察室督察。

6.保安警察大隊副大隊長陳敏雄，調陞主任秘書室秘書。

7.歸仁分局副分局長張俊雄，調陞督察室督察。

8.第四分局副分局長洪百亮，調任永康分局副分局長。

9.第六分局副分局長林佳輝，調任第四分局副分局長。

10.佳里分局副分局長黃胤銘，調任第六分局副分局長。

11.婦幼警察隊隊長陳佩鈴，調任佳里分局副分局長。

12.交通警察大隊副大隊長劉文棋，調任歸仁分局副分局長。

13.交通警察大隊副大隊長黃筱寧，調任婦幼警察隊隊長。

14.歸仁分局督察組組長蕭錦烜，調陞新化分局副分局長。

15.秘書室機要股股長侯宗佑，調陞保安警察大隊副大隊長。

16.刑事警察大隊預防組組長張又彬，調陞交通警察大隊副大隊長。

17.第六分局偵查隊隊長吳俊諺，調陞交通警察大隊副大隊長。

