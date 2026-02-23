台南市警局人事異動 17警官2月25日就任
台南市警察局今天發布17名三線一星與二線四星警官人事升遷調整，其中督察郭乃榮調任後勤科長；督察劉錦堂調任法制室主任；督察朱恩鋭調任行政科長；婦幼警察隊長陳佩鈴調任佳里分局副分局長；交通警察大隊副大隊長黃筱寧調任婦幼隊長，均於2月25日到任。
台南市警察局指出，因應現有職缺及現階段治安、交通工作需要，經局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會；經與會人員充分討論，依適任人員之品德操守、工作表現、職務歷練及陞遷積分等通盤檢討，相關職務調整如下：
1.督察室督察郭乃榮，調任後勤科科長。
2.督察室督察劉錦堂，調任法制室主任。
3.督察室督察朱恩鋭，調任行政科科長。
4.主任秘書室秘書許文瑞，調任保防科專員。
5.永康分局副分局長楊富仁，調陞督察室督察。
6.保安警察大隊副大隊長陳敏雄，調陞主任秘書室秘書。
7.歸仁分局副分局長張俊雄，調陞督察室督察。
8.第四分局副分局長洪百亮，調任永康分局副分局長。
9.第六分局副分局長林佳輝，調任第四分局副分局長。
10.佳里分局副分局長黃胤銘，調任第六分局副分局長。
11.婦幼警察隊隊長陳佩鈴，調任佳里分局副分局長。
12.交通警察大隊副大隊長劉文棋，調任歸仁分局副分局長。
13.交通警察大隊副大隊長黃筱寧，調任婦幼警察隊隊長。
14.歸仁分局督察組組長蕭錦烜，調陞新化分局副分局長。
15.秘書室機要股股長侯宗佑，調陞保安警察大隊副大隊長。
16.刑事警察大隊預防組組長張又彬，調陞交通警察大隊副大隊長。
17.第六分局偵查隊隊長吳俊諺，調陞交通警察大隊副大隊長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。