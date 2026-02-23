開學了！黃偉哲巡視校園提醒勤洗手落實防疫

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲（中）今一早前往新營區新民國小視察校園防疫措施與交通安全執行情形。記者謝進盛／翻攝
各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲（中）今一早前往新營區新民國小視察校園防疫措施與交通安全執行情形。記者謝進盛／翻攝

各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲今一早前往新營區新民國小迎接學生返校上課，視察校園防疫措施與交通安全執行情形，提醒小朋友務必要落實勤洗手。

新營警分局一早啟動「護童專案」，迎接學童重返校園生活，黃偉哲在教育局長鄭新輝、市警局長林國清、新營警分局長陳俊凱等人陪同來到新民國小，透過幽默有趣問答與學子互動，向學生宣導腸病毒、流感與登革熱等防疫重點，包含勤洗手、戴口罩、接種疫苗與維持良好衛生習慣等生活化知識。

另外，也向親師生及用路人宣導「車輛慢看停 行人安全行」交通安全觀念，提升學生安全意識。

黃偉哲說，去年10月底南市曾出現3例登革熱本土病例，經市府團隊即時啟動疫調、化學防治及環境整頓等多項防疫措施，成功防堵疫情擴散，但寒假期間國人至國外旅遊、探親等機會增加，仍有境外移入病例風險存在，防疫工作仍不可鬆懈，市府與學校持續加強「巡、倒、清、刷」病媒蚊孳清作業，提升高風險區域巡檢密度，並加強衛教宣導，提醒自主健康監測，全面守護師生健康。

教育局鄭新輝表示，為及早因應各項防疫工作，已督導各校於開學前後全面落實環境整備、防疫物資補充、師生健康監測與衛教宣導等措施，並鼓勵疫苗接種提升防護力、孳清防蚊及加強個人防護等。

新民國小校長黃耿鐘說，學校透過導護老師與志工團隊守護學童上放學動線，同時落實登革熱孳清、腸病毒宣導與正確洗手觀念，營造健康校園。

各級中小學今天開學，台南市新營區新民國小學生上學情形。記者謝進盛／翻攝
各級中小學今天開學，台南市新營區新民國小學生上學情形。記者謝進盛／翻攝
各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲（中）前往新營區新民國小視察，拿起「記得勤洗手」手牌，提醒小朋友落實。記者謝進盛／翻攝
各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲（中）前往新營區新民國小視察，拿起「記得勤洗手」手牌，提醒小朋友落實。記者謝進盛／翻攝
各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲（中）今一早前往新營區新民國小，視察校園防疫措施與交通安全執行情形。記者謝進盛／翻攝
各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲（中）今一早前往新營區新民國小，視察校園防疫措施與交通安全執行情形。記者謝進盛／翻攝

