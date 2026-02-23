南市學甲東陽市地重劃逾半數地主同意 預估3年後完成
台南市政府針對公保地解編推動學甲區東陽市地重劃，目前已獲逾半地主同意，市府將加速辦理重劃報核作業，預估3年後完成，可望帶動學甲市容新蛻變。
市府地政局長陳淑美表示，該重劃區原都市計畫包含高中用地、停車場用地、公園用地、機關用地及市場用地，開發區總面積約7.35公頃，經檢討後採市地重劃方式開發，可提供約4.94公頃住宅區用地。
為此，地政局已於去年12月12日在學甲區公所召開土地所有權人座談會，半數以上地主出席並於會議中提出建言，多數表示支持市地重劃。會後辦理徵求土地所有權人同意，截至上月底止已獲土地所有權人人數及其面積半數以上同意，將續行研擬重劃計畫書報核等相關作業。
地政局表示，本案預計今年底前報核市地重劃計畫書、都市計畫發布實施作業後，明年第一季公告並啟動重劃作業，重劃工程目前亦已進行規劃及基本設計階段，希望在2029年底前完工。
地政局指出，學甲東陽重劃區緊鄰學甲市中心，周邊土地多已開發，透過本次公設地解編市地重劃可重新連結地區交通系統，擴大當地商圈發展腹地，開發完成後將可替學甲區帶來人口、促進產業發展等效益，形成完整區域生活圈。
