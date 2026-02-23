南市學甲東陽市地重劃逾半數地主同意 預估3年後完成

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府推動學甲區東陽市地重劃，目前逾半地主同意重劃，市府將加速辦理重劃報核作業，預估3年後完成，圖為重劃區範圍。圖 ／台南市政府地政局提供
台南市政府針對公保地解編推動學甲區東陽市地重劃，目前已獲逾半地主同意，市府將加速辦理重劃報核作業，預估3年後完成，可望帶動學甲市容新蛻變。

市府地政局長陳淑美表示，該重劃區都市計畫包含高中用地、停車場用地、公園用地、機關用地及市場用地，開發區總面積約7.35公頃，經檢討後採市地重劃方式開發，可提供約4.94公頃住宅區用地。

為此，地政局已於去年12月12日在學甲區公所召開土地所有權人座談會，半數以上地主出席並於會議中提出建言，多數表示支持市地重劃。會後辦理徵求土地所有權人同意，截至上月底止已獲土地所有權人人數及其面積半數以上同意，將續行研擬重劃計畫書報核等相關作業。

地政局表示，本案預計今年底前報核市地重劃計畫書、都市計畫發布實施作業後，明年第一季公告並啟動重劃作業，重劃工程目前亦已進行規劃及基本設計階段，希望在2029年底前完工。

地政局指出，學甲東陽重劃區緊鄰學甲市中心，周邊土地多已開發，透過本次公設地解編市地重劃可重新連結地區交通系統，擴大當地商圈發展腹地，開發完成後將可替學甲區帶來人口、促進產業發展等效益，形成完整區域生活圈。

重劃區 都市計畫 設計 台南 開發區

相關新聞

星期評論／執行廢土交換 南市府須守住管理底線

台南市政府推出首創「營建剩餘土方去化交換」模式，直擊國內土方去化量能不足的癥結點，為延燒多時的土方之亂提供一條可能解方，...

從祈福到抓寶 壓軸效應台南春節湧逾930萬人次

農曆春節9天連假進入尾聲，民眾陸續收假返回工作地，而台南今年春節期間吸引逾930萬人次造訪，除各地商圈老街、廟宇祈福人潮...

雲林口湖水產將有濕地保育標章 遊客選購「濕地」品牌更有感

獲內政部核定的雲林口湖鄉成龍及宜梧濕地，雲林縣縣府除輔導在地養殖業者投入生態保育，今年將向內政部申請濕地標章認證，期讓生...

台南市警局人事異動 17警官2月25日就任

台南市警察局今天發布17名三線一星與二線四星警官人事升遷調整，其中督察郭乃榮調任後勤科長；督察劉錦堂調任法制室主任；督察...

開學了！黃偉哲巡視校園提醒勤洗手落實防疫

各級中小學今天開學，台南市長黃偉哲今一早前往新營區新民國小迎接學生返校上課，視察校園防疫措施與交通安全執行情形，提醒小朋...

