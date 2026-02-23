星期評論／執行廢土交換 南市府須守住管理底線

台南市政府推出首創「營建剩餘土方去化交換」模式，直擊國內土方去化量能不足的癥結點，為延燒多時的土方之亂提供一條可能解方，更有助導正長年亂倒弊端，然而能否發揮效果，取決於市府守住管理底線，須執行決心與監督強度作為後盾。

去年底美濃大峽谷事件後，內政部祭出政策，要求載運土石方的車輛須加裝ＧＰＳ、使用電子聯單的申報方式，目的就是防止不肖業者製作假聯單而違規棄置，進而讓業界成本、土資場不足等問題浮上檯面，反而引起業者怨聲，導致清運塞車。

中央目的是達到全流向管理，南市長黃偉哲形容有如打開房間大燈，過去土方清運理應先送至土資場分類、再送至棄置場，不肖業者卻在土資場蓋個章接著亂倒，「現在把情形糾正，有什麼不對？」力挺中央、展現地方欲正視改善問題的決心。

南市府也提出地方配套作法，開放領有建照工程可設異地臨時土石方暫置區，以及推動公、私工程土方交換媒合，讓Ａ工地的餘土轉為Ｂ工程的回填資源，近期已成功媒合永康建案與嘉南療養院安定院區長照工程。

土方之亂結構性問題是去化管道不足，資訊上不對稱，業者發現鋌而走險的空間；南市府所設計的機制，確實直攻問題核心，所以若能盤點需土量並媒合，結合流向監控，可望讓土方在合法情形流動，減少亂倒不法念頭。

不過，異地暫置區看似便利，若審查鬆散、環保措施流於形式，恐淪為新的灰色地帶，另，土方交換模式，則須精準媒合、公開透明土方流向；南市府積極推動營建剩餘土石方去化與管理創新模式，踏出改革第一步，成敗在於管控，仰賴強力掌握每個環節，才有望真正落實廢土變黃金，將這場土方風暴變成重建秩序的轉機。