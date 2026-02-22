台南3大燈節 春節連假吸客逾90萬人次

快訊

中央社／ 台南22日電

台南市文化局今天表示，春節連假期間轄下各古蹟園區與文化場域整體門票及相關收入，較去年同期成長逾5成，3大燈節共吸引逾90萬人次參觀，成為夜間亮點。

台南市文化局發布新聞稿指出，台南地區春節連假期間天氣晴朗穩定，帶動走春出遊熱潮，文化局所轄各古蹟園區與文化場域人潮暢旺，3大燈節使夜間人潮仍絡繹不絕，各場域累計整體門票及相關收入近新台幣1000萬元，營收較去年同期成長逾5成。

文化局指出，3大燈節中，龍崎空山祭以山林地景藝術營造夜間漫遊氛圍；鹽水月津港燈節透過水岸光影藝術打造城市美學場域；新營波光節結合湖畔裝置與親子互動展演，吸引民眾駐足拍照打卡，3大燈節連假期間總參觀人次累計達90萬人次，展期已進入尾聲，提醒民眾把握機會。

文化局指出，市府整合多處古蹟景點推出「古蹟漫遊券」於春節期間持續熱賣，不僅提升遊客跨區移動意願，也有效帶動周邊商圈消費，許多遊客白天走訪古蹟，夜間欣賞燈節，行程安排豐富充實，文化局將持續優化服務品質，延續春節連假觀光熱度。

