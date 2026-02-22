台南擴大再生水供應 每日8.8萬噸擴廠工程全面啟動

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台南擴大再生水供應。（台南市府／提供）
為落實水資源循環利用並確保產業供水穩定，臺南市政府持續強化再生水建設量能。臺南市長黃偉哲表示，面對南部地區氣候變遷與水情挑戰，市府超前部署，目前全市再生水每日供應量已達6.1萬噸。為進一步滿足高科技產業用水需求並減輕民生供水壓力，市府團隊今年正式啟動擴廠工程，目標將整體供水量能提升至每日8.8萬噸，落實「一滴水用兩次」的永續目標。

水利局指出，水資源回收與再利用是穩定城市供水的關鍵戰略。目前臺南市境內已建置永康、安平及仁德三座主要再生水廠，營運狀況良好，現階段每日總供水量約為6.1萬噸，透過專管輸送至南部科學園區使用。

根據統計，三座再生水廠供水至今已逾4,485萬噸，這龐大的水量相當於3.5座白河水庫的有效蓄水量，或可供給全臺南市42天的總用水量，對於穩定枯水期的水資源調度效益極為顯著。

水利局長邱忠川進一步說明，為因應產業發展需求，今年更積極推動再生水廠的增供擴建工程，針對既有廠區進行產能升級。其中，安平再生水廠將由目前的每日3.75萬噸大幅提升至6萬噸。

永康再生水廠亦將由每日1.55萬噸提升至2萬噸。待擴建工程完工後，搭配仁德廠持續穩定供應的0.8萬噸，全市再生水總供應量將一舉突破至8.8萬噸，將成為南部地區抗旱與穩定供水最強而有力的後盾。

黃偉哲強調，再生水建設是「科技造水」的具體實踐，不僅能讓每一滴水發揮最大效益，更能透過「以水換水」機制，將珍貴的天然水資源留給市民使用。市府將持續緊盯工程進度，確保如期如質達成增供目標，建構更具韌性的水資源調度網絡。

水資源 科技 水利局 黃偉哲 永續 抗旱

