快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林口湖水產將有濕地保育標章 遊客選購「濕地」品牌更有感

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內知名的口湖成龍和宜梧濕地，在地方合作保育下，擁有豐富生態，當地養殖業者將申請濕地標章，讓水產更有味。圖／雲林縣府提供
國內知名的口湖成龍和宜梧濕地，在地方合作保育下，擁有豐富生態，當地養殖業者將申請濕地標章，讓水產更有味。圖／雲林縣府提供

內政部核定的雲林口湖鄉成龍及宜梧濕地，雲林縣縣府除輔導在地養殖業者投入生態保育，今年將向內政部申請濕地標章認證，期讓生態與產業結合推出在地化農漁產品，目前有8名養殖業者參加第一階段審查，如獲通過將可用「濕地」標章打出生態品牌，強化產業行銷，為生態旅遊帶來新價值。

成龍及椬梧濕地2019年獲內政部公告核定，劃設為雲林沿海重要特色地景及生態環境資源，尤其候鳥遷徙季節，有豐富的雁鴨科、鷸鴴科鳥種來棲息，同時濕地濱海區域又擁有豐富的魚蝦貝類及養殖業，展現人類與自然互動共存的重要濕地保育場域，也成為國內知名的生態濕地保育區。

縣府農業處長魏勝德指出，2023年起委託嘉義大學教授王柏青辦理成龍及椬梧濕地標章輔導工作，深入調查地方濕地產業資源，今年向內政部提出濕地標章認證申請，目前第一階段審查有8位養殖業者參加，期許對濕地周邊農漁商品及生態旅遊帶來新價值，讓消費者的選購支持行為直接回饋到業者，兼顧在地產業生計與生態保育。

業者指出，當地養殖水產以草蝦、風目魚、烏魚子、文蛤及牡犡等為主，將來一旦通過標章認證，他們所生產的水產，即可主打「濕地」品牌，把農漁產和保育結合，讓遊客吃得更新鮮更有保障。

除濕地標章認證申請，其他生態保育工作也有進展，例如與嘉義大學教授賴弘智及海洋大學教授陳義雄合作發表台灣特有種魚類「成龍青鱂」，讓成龍濕地之名躍上世界學術舞台，也與林業及自然保育署推動「重要棲地生態服務給付推動方案」，現有80位農友響應營造約111公頃友善鳥類魚塭，去年甚至還有6所國中小深度學習濕地特色課程，值得大家共享守護。

成龍濕地 內政部 生態保育 雲林 水產 濕地

延伸閱讀

過年「賀歲片天花板」是誰？大票網友唯一指名：再戰30年

《捕風追影》71歲成龍x68歲梁家輝 誰說老了打不動？139歲組合顛峰對決

71歲成龍震撼曝罹患過動症！ 揭露ADHD真實人生「功夫巨星也是人」

斥資近9千萬！彰化芳苑濕地紅樹林海空步道二期完工 3大亮點春節迎賓

相關新聞

雲林口湖水產將有濕地保育標章 遊客選購「濕地」品牌更有感

獲內政部核定的雲林口湖鄉成龍及宜梧濕地，雲林縣縣府除輔導在地養殖業者投入生態保育，今年將向內政部申請濕地標章認證，期讓生...

從祈福到抓寶 壓軸效應台南春節湧逾930萬人次

農曆春節9天連假進入尾聲，民眾陸續收假返回工作地，而台南今年春節期間吸引逾930萬人次造訪，除各地商圈老街、廟宇祈福人潮...

雲林古坑草嶺石壁櫻花盛開 春節湧賞櫻人潮

春節賞櫻熱潮升溫，雲林與高雄山城湧現人潮。雲林古坑鄉草嶺石壁櫻花季農曆大年初一登場，遊客數量節節攀升，迄今吸引數萬人賞花...

樸仔媽化身睡魔…青森職人跨海操刀 台灣燈會掀台日宗教藝術對話

2026台灣燈會3月3日至15日嘉義縣登場，縣府攜手文化總會展開跨國合作，邀請日本青森專業睡魔師來台駐地創作，首度以朴子...

近日溫差大 禽流感疫情蠢動…台南市動保處籲加強防護

春節前至今氣溫變化劇烈，陸續發生高病原性禽流感疫情，台南市農業局今天提醒民眾不要進入禽舍或接觸禽鳥，家禽養殖業者避免跨場...

台南公車逆向超車 她嚇到「差點22歲劃下句點」 公運處出手了

台南市黃5路公車昨天上午於下營南69縣道逆向超車，險些釀成嚴重交通事故。有網友將影片上網並貼文「差點22歲劃下句點。」從...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。