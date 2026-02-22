快訊

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

馬年迎春 台南永康天后宮「石馬」牽引在地歷史典故

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
馬年迎春，台南永康天后宮「石馬」及碑文，牽引在地歷史典故。記者謝進盛／攝影
馬年迎春，台南永康天后宮「石馬」及碑文，牽引在地歷史典故。記者謝進盛／攝影

台南市永康鹽行天后宮陳設的一座石馬與赤嵌樓園區原普羅民遮堡壘門前的另座石馬，牽引在地歷史典故，兩座石馬大有來頭，隨著馬年到來，日來再度成為地方話題。

永康鹽行天后宮這座石馬位於廟方後方不起眼牆角，圍有紅色鐵欄杆，石馬由來相關曲折且戲劇化。

據知，清乾隆年間協助清廷平定林爽文事件義民團首領鄭其仁（1754-1788年）戰死，清廷追加賜予都司軍銜，並將他入祀京師昭忠祠，封爵雲騎尉，鄭其仁之墓葬於溪水溪畔永康三崁店旁洲仔尾，墓庭立有兩匹石馬。

根據維基百科記載，這批石馬原屬於鄭其仁之墓，日治昭和八年（1933年）夏天，任教於台南第一中學校（今二中前身）前島信次先生給學生出了地方探究的暑假作業，一位學生小林悅郎在作業中提到父親任職的三崁店製糖會社（今永康糖廠）附近有個知名古墓，傳說墓前有一對石馬曾經因為半夜作祟破壞田地被居民打斷腿埋入地下。

前島先生將此事告知台南市史料館（今熱蘭遮博物館）雇員野田八平後，野田於是揪團找了一中的塩塚主任、前島老師、台南文史前輩石暘睢等人前往一探究竟，竟然在永康洲仔尾一座墓地右前方田裡6尺深的地下挖出一尊被打斷腿的石馬，這座古墓所葬之人是在清代林爽文事件時協助清軍平亂陣亡的鄭其仁。

出土石馬為貴重文物，在地主唐金祿應允下運送至安平的台灣史料館（今熱蘭遮博物館），之後才輾轉來到赤嵌樓。

而墓前的另一匹石馬，則一直到戰後1977年2月16日，當時成大歷史學系學者石萬壽與周泰宏在南良實業公司（當時為南良紡織廠）大門進去右側一帶挖到鄭其仁墓，並發現另一匹石馬，現存於鹽行天后宮後方）。巧合的是，發現赤崁樓石馬的石暘睢與發現另一匹石馬的石萬壽同為府城郊商三郊董事石時榮後裔。

這兩匹石馬前腿都被打斷，與傳說中馬腿被居民打斷相符。不過台南市前文獻委員楊森富曾表示，這兩匹石馬的腿之所會斷可能是當初林爽文子弟兵後代報復所致。

馬年迎春，台南永康天后宮「石馬」牽引在地歷史典故。記者謝進盛／攝影
馬年迎春，台南永康天后宮「石馬」牽引在地歷史典故。記者謝進盛／攝影
馬年迎春，出土的台南永康天后宮「石馬」及相關石碑、碑文，牽引在地歷史典故。記者謝進盛／攝影
馬年迎春，出土的台南永康天后宮「石馬」及相關石碑、碑文，牽引在地歷史典故。記者謝進盛／攝影
台南永康鹽行天后宮外觀。記者謝進盛／攝影
台南永康鹽行天后宮外觀。記者謝進盛／攝影

馬年 台南 天后宮

延伸閱讀

鐵道迷注意！國家鐵道博物館馬年新春特別版紀念車票 入手最後一天

「車市」馬年活絡展望樂觀 二手車也有望優於去年

馬年歡慶新春 行政院食安辦提醒「五要」護食安

「故宮南北院」免費開放！不只元宵節 南院加碼12天「這時」入場免門票 「特色裝置、馬年小提燈」統統有

相關新聞

從祈福到抓寶 壓軸效應台南春節湧逾930萬人次

農曆春節9天連假進入尾聲，民眾陸續收假返回工作地，而台南今年春節期間吸引逾930萬人次造訪，除各地商圈老街、廟宇祈福人潮...

雲林古坑草嶺石壁櫻花盛開 春節湧賞櫻人潮

春節賞櫻熱潮升溫，雲林與高雄山城湧現人潮。雲林古坑鄉草嶺石壁櫻花季農曆大年初一登場，遊客數量節節攀升，迄今吸引數萬人賞花...

樸仔媽化身睡魔…青森職人跨海操刀 台灣燈會掀台日宗教藝術對話

2026台灣燈會3月3日至15日嘉義縣登場，縣府攜手文化總會展開跨國合作，邀請日本青森專業睡魔師來台駐地創作，首度以朴子...

近日溫差大 禽流感疫情蠢動…台南市動保處籲加強防護

春節前至今氣溫變化劇烈，陸續發生高病原性禽流感疫情，台南市農業局今天提醒民眾不要進入禽舍或接觸禽鳥，家禽養殖業者避免跨場...

台南公車逆向超車 她嚇到「差點22歲劃下句點」 公運處出手了

台南市黃5路公車昨天上午於下營南69縣道逆向超車，險些釀成嚴重交通事故。有網友將影片上網並貼文「差點22歲劃下句點。」從...

補足沿海社福缺口 雲林將砸3億打造「北港綜合社福館」拚2028年完工

雲林縣主要社福機關多集中在斗六、虎尾等地，為補足沿海地區社福資源缺口，縣府規畫在北港鎮興建「北港區綜合社會福利館」，將整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。