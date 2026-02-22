馬年迎春 台南永康天后宮「石馬」牽引在地歷史典故

台南市永康鹽行天后宮陳設的一座石馬與赤嵌樓園區原普羅民遮堡壘門前的另座石馬，牽引在地歷史典故，兩座石馬大有來頭，隨著馬年到來，日來再度成為地方話題。

永康鹽行天后宮這座石馬位於廟方後方不起眼牆角，圍有紅色鐵欄杆，石馬由來相關曲折且戲劇化。

據知，清乾隆年間協助清廷平定林爽文事件義民團首領鄭其仁（1754-1788年）戰死，清廷追加賜予都司軍銜，並將他入祀京師昭忠祠，封爵雲騎尉，鄭其仁之墓葬於溪水溪畔永康三崁店旁洲仔尾，墓庭立有兩匹石馬。

根據維基百科記載，這批石馬原屬於鄭其仁之墓，日治昭和八年（1933年）夏天，任教於台南第一中學校（今二中前身）前島信次先生給學生出了地方探究的暑假作業，一位學生小林悅郎在作業中提到父親任職的三崁店製糖會社（今永康糖廠）附近有個知名古墓，傳說墓前有一對石馬曾經因為半夜作祟破壞田地被居民打斷腿埋入地下。

前島先生將此事告知台南市史料館（今熱蘭遮博物館）雇員野田八平後，野田於是揪團找了一中的塩塚主任、前島老師、台南文史前輩石暘睢等人前往一探究竟，竟然在永康洲仔尾一座墓地右前方田裡6尺深的地下挖出一尊被打斷腿的石馬，這座古墓所葬之人是在清代林爽文事件時協助清軍平亂陣亡的鄭其仁。

出土石馬為貴重文物，在地主唐金祿應允下運送至安平的台灣史料館（今熱蘭遮博物館），之後才輾轉來到赤嵌樓。

而墓前的另一匹石馬，則一直到戰後1977年2月16日，當時成大歷史學系學者石萬壽與周泰宏在南良實業公司（當時為南良紡織廠）大門進去右側一帶挖到鄭其仁墓，並發現另一匹石馬，現存於鹽行天后宮後方）。巧合的是，發現赤崁樓石馬的石暘睢與發現另一匹石馬的石萬壽同為府城郊商三郊董事石時榮後裔。